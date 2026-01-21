喀布爾發生致命爆炸後，北京要求塔利班保護在阿中国公民

爆炸現場被白布覆蓋。 [BBC]

在阿富汗首都喀布爾一家中餐館發生爆炸，造成至少七人死亡後，北京方面要求塔利班政府保護其公民。

官員告訴媒體，週一（1月19日），喀布爾市中心戒備森嚴的一家中餐館發生爆炸，造成六名阿富汗人和一名中國公民死亡，另有多人受傷。

極端組織「伊斯蘭國」（IS）聲稱對這起攻擊事件負責，但喀布爾警方表示，「爆炸性質目前尚不清楚，正在調查中」。

中國已敦促其公民不要前往阿富汗。塔利班於2021年控制了阿富汗。「伊斯蘭國」自那時以來已聲稱對多起爆炸事件負責。

廣告 廣告

週二（1月20日），中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方已「已向阿方提出緊急交涉，要求阿方全力救治傷員，進一步采取有效措施保護在阿中國公民、項目和機構安全」。

喀布爾市警局發言人哈立德·扎德蘭（Khalid Zadran）表示，爆炸發生在首都沙赫爾瑙區（Shahr-e-Naw）一家賓館樓下的「中國麵館」的廚房附近。

人道主義組織「緊急救援」（EMERGENCY）阿富汗負責人德詹·帕尼奇（Dejan Panic）表示，他們的醫院接收了「20名傷者」，其中七人到達醫院時已死亡。傷者中還有四名婦女和一名兒童。

路透社報道稱，社群媒體上流傳的爆炸現場影片顯示，建築物側面被炸出一個大洞。

目擊者告訴BBC阿富汗頻道記者，餐廳外的一輛汽車被完全炸毀，當地居民幫助將「危重傷者」緊急送往醫院。隨後，人們用大塊床單蓋住了受損的建築物。

警方發言人扎德蘭表示，這家餐廳主要服務於中國穆斯林，由一名來自中國新疆的穆斯林男子、他的妻子和他的阿富汗商業夥伴共同經營。

「伊斯蘭國」（IS）當地分支在一份聲明中稱，鑑於中國「對受壓迫的維吾爾族穆斯林犯下的罪行日益增多」，中國已被列入其「目標名單」。

中國被指控在新疆西北部地區對維吾爾族和其他以穆斯林為主的少數民族犯下反人類罪行。

中國政府否認了所有關於新疆侵犯人權的指控。

極端組織「伊斯蘭國」先前曾聲稱，他們對2022年發生在喀布爾一家中資酒店的襲擊事件負責，該事件造成三名襲擊者死亡，至少兩人受傷。

最近，在塔吉克邊境附近，一些中國公民也遭到不明身份襲擊者的攻擊。11月，六名中國公民在三起獨立事件中喪生。北京已要求其公民撤離塔吉克-阿富汗邊境地區。