喀拉蚩購物中心大火 6死數十人下落不明! 巴基斯坦再現公共安全隱憂

巴基斯坦喀拉蚩發生大火，現場已尋獲 5 具屍體。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 《有線電視新聞網》（ CNN ）報導，巴基斯坦南部港市喀拉蚩（ Karachi ）一處多層購物中心發生嚴重火災，消防人員歷經近 24 小時才將火勢完全撲滅，事件已造成至少 6 人死亡，其中包括 1 名消防員，另有數十人下落不明。

報導指出，火災於週六深夜在 Gul Plaza 爆發，火勢迅速蔓延至販售化妝品、成衣與塑膠製品的多間商店。喀拉蚩首席救援官阿比德．賈拉爾．謝赫表示，該棟 4 層樓建築及地下室內約有 1,200 間商鋪，已尋獲 5 具遺體。另有救援單位指出，一名消防員在高樓層滅火時不幸殉職。

信德省省長穆拉德．阿里．沙赫表示，目前火勢已受控制，當局正全面展開失聯者搜尋行動。稍早官方曾評估，仍需再 4 至 6 小時才能完全控制火勢。電視畫面顯示，大批身著防護裝備的消防人員在濃煙中作業，期間建築部分結構也因火災倒塌。

目前火勢已經受到控制，但是關於起火原因尚待釐清。 圖：達志影像／美聯社

目前起火原因尚未釐清，相關單位已著手展開調查。巴基斯坦總理謝赫巴茲．謝里夫對罹難者表達哀悼，並要求政府動用一切可用資源，避免傷亡進一步擴大。

美國《有線電視新聞網》（ CNN ）指出，喀拉蚩長年來屢傳重大火災事故，往往與安全標準不足及違規建築有關。 2023 年 11 月，該市另一處購物中心曾發生火災，造成 10 人死亡、 22 人受傷，公共安全問題至今仍未獲得根本改善。

