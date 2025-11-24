「喀」一下扳機指！台南8旬婦手指長期痛到崩潰 靠1招2個月成功緩解

記者林昱孜／台南報導

台南一名83歲陳姓婦人雙手手指長期疼痛，吃飯、拿物都十分吃力，前往台南市立醫院中醫部就診，診斷發現此為俗稱的「扳機指」，主要因手指肌腱過度使用導致發炎腫脹，使肌腱在滑過腱鞘時被卡住，經過針灸治療治療後，已經大幅改善，重拾日常自理能力。

許多人早晨手指伸不直，必須「喀」一下才順利活動，台南市立醫院中醫部醫師柯秉志指出，俗稱「扳機指」的恢復速度因人而異，以陳姓婦人為例，經過針灸治療2個月後，手指屈伸從原本的3級進步至1級，卡住情況大幅緩解。中醫針灸在臨床上對疼痛及卡住症狀具有顯著改善效果，越早治療，有助縮短不適時間。

中醫針灸透過刺激如尺澤、內關、陽溪、腕骨等穴位，可有效減輕疼痛並改善手指活動度。（圖／台南市立醫院提供）

柯秉志表示，扳機指不一定需要立即接受侵入性治療，研究顯示超過一半患者即使未治療，也能在約8個月內自然改善，多數於一年內完全復原，拇指的自然好轉率更可達七成；孩童常見的扳機拇指多數能隨時間恢復，倘若症狀嚴重或已影響生活，則應積極治療以縮短不適期。

常見治療方式包括休息、熱敷、口服藥、局部類固醇注射、增生療法與復健，嚴重卡住者則可考慮手術。柯秉志提及，中醫針灸透過刺激如尺澤、內關、陽溪、腕骨等穴位，可有效減輕疼痛並改善手指活動度，通常約需十次治療，若症狀逐漸惡化、手指彎伸受限，建議及早就醫，評估最合適的治療方式。

