善不止息、薪火相傳 長榮集團舉辦張榮發辭世十周年紀念

▲「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」於今(19)日舉辦開展記者會，由張榮發基金會鍾德美執行長(右三)主持，並邀請奧運銅牌高爾夫球選手潘政琮(左二)、雲林縣立樟湖生態國民中小學校長陳清圳(左三)、、視障歌唱家朱萬花(右一)、長榮海運大副林原生(左一)、《本心—張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任(右二)等人以「懷念 海洋之子 張榮發」一書，進行特展開展儀式。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】善念不息、薪火相傳。為紀念長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年，財團法人張榮發基金會與長榮集團今（19）日以溫暖而深具意義的方式舉行紀念活動，邀請多位曾在張總裁生前獲得扶持、提攜的「忘年之交」齊聚一堂，分享自身在這十年間持續受助、進而翻轉人生的真實歷程。現場情感真摯動人，也再次呼應張總裁生前所言：「有一天我若不在了，公益慈善一定要繼續做下去。」

▲「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」今(19)日舉辦開展記者會，開場表演由長榮交響樂團四重奏演出總裁喜愛也是大家熟悉的台灣民謠《望春風》與《四季紅》。

在多位見證者的分享中，也為明（20）日正式開展的「所信所行．善不止息—長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」揭開序幕。活動中首度對外公開張總裁生前委由已故知名蠟像藝術家林健成製作的等比例蠟像，重現他於2006年獲頒「大英帝國司令勳章」時的神情與風采，栩栩如生，令人動容。

張榮發總裁晚年全心投入公益，最掛念的正是行善精神的延續。張榮發基金會執行長鍾德美表示，創辦人直到辭世前仍反覆叮嚀，無論他是否在世，基金會都要持續推動公益。基金會承接其遺志，成立40年來累計公益投入已逾新台幣百億元，其中近十年即投入約40億元，持續擴大扶助面向，讓善的力量不斷循環。

▲道德月刊在2008年創刊後大受歡迎，此次展覽特別展出歷年來封面，現場也特別贈閱予民眾，張榮發基金會鍾德美執行長(左二)與奧運銅牌高爾夫球選手潘政琮(右二)、雲林縣立樟湖生態國民中小學校長陳清圳(左一)、長榮海運大副林原生(右一)，在展場中道德月刊歷年來封面的拍照牆前共同合影。

今日活動也邀請多位與張總裁公益理念深具連結的代表出席，包括為台灣奪下史上首面高爾夫奧運獎牌的潘政琮、雲林樟湖生態國中小校長陳清圳、視障歌唱家朱萬花、長榮海運大副林原生，以及《本心—張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任等人，從不同視角分享張總裁一生「所信所行」的真實體現。

紀念特展共規劃「生平」、「創業」、「公益慈善」、「十年傳承」四大展區，展出超過300件珍貴文物，包含蠟像、親筆手稿、平面與立體史料，並首度公開多件未曾曝光的生活照片，完整呈現張榮發堅定信念與溫厚性情。展覽自2026年1月20日至2月22日於張榮發基金會大樓B1免費開放參觀，小年夜與除夕休館，特展期間長榮海事博物館亦同步免費開放，邀請社會大眾一同見證善念傳承、航向永續的公益航道。（圖╱圖╱長榮航空提供）