善化分局大頭娃娃擔任交安大使

善化分局大頭娃娃深入社區寺廟擔任交安宣傳大使。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／善化報導

善化區佛光山慧慈寺舉辦的「 三代喜同堂 全民復蔬 超慢跑 非跑不可 Running棟起來」活動，廿八日熱情登場，老中少三代同堂參與超慢跑，善化分局更出動警察大頭娃娃交通安全宣導，讓氣氛熱絡又溫馨。善化分局更攜手慧慈寺發放反光手環予超慢跑民眾，給大家一條安全的路。

廿八日的三代同堂超慢跑在慧慈寺舉辦，現場吸引許多民眾扶老攜幼熱情參與，善化分局更出動「宣導團」，採取走動式宣導，深入活動現場與民眾近距離互動，向參與民眾宣導交通安全與反詐騙觀念，同時結合超人氣「警察大頭娃娃」與大小朋友互動拍照，在推廣健康運動與蔬食生活的同時，提醒大家重視自身與家人的安全防護意識。

現場善化分局與佛光山慧慈寺，及慧慈幼兒園共同製作反光手環，並發放予參加活動的民眾，員警也於現場示範正確配戴與使用方式。善化分局員警指出，清晨、傍晚及夜間是行人交通事故高風險時段，其中高齡長者因反應力及視線退化，更屬事故易發族群，外出運動或步行時配戴反光配件，可有效提升行人能見度，提醒駕駛人及早注意行人動向，降低事故發生風險。

分局長劉柏陞指出，歲末年終將至，各類餐敘活動頻繁，籲請民眾務必遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」原則，警方也會持續加強對餐飲及聚會場所的宣導，並針對酒駕高風險路段與時段提高執法強度，同時將持續走入社區，結合宗教團體及地方大型活動推動各項宣導作為，透過與民眾互動方式，強化交通安全、反詐騙及高齡行人用路安全觀念。