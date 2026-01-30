善化分局守護外籍移工三大安全

善化分局加強對移工安全宣導。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／善化報導

善化分局全面啟動守護移工錢包、行車和人權等三大安全。善化警指出，比較會受理到的移工三大問題是酒後打架、物品遺失（證件、手機）和交通事故，至於國人常遇上的詐騙案，移工因語言不通情況下，卻鮮少被詐騙，因此年節前，對移工也啟動三大安全維護。

鑑於在台移工涉及交通違規與詐騙案件時有耳聞，為強化外籍移工的法治觀念，並守護其在台生活安全，善化分局特別展開移工宣導，持續走訪轄區工廠、移工宿舍、移工聚集地點。善化分局人員表示，此次特別前往善化區長宏人力仲介公司所屬善化南科宿舍宣導，期望透過面對面的溝通，確保每一位移工都能平安、和諧融入在地生活。分局長劉柏陞強調，警方不僅是執法者，更是移工朋友在台灣的安全夥伴，所以宣導聚焦於「防詐騙、交通安全及人口販運防制」等三大核心，守護移工的權益不受侵害。

此外，在打詐方面，為避免移工辛苦工作的血汗錢成為詐騙集團覬覦的對象，善化警也特別提醒常見的詐騙手法，如承諾幫移工轉換高薪工作但要求先支付費用的「假求職陷阱」、自稱銀行人員要求依指示前往ATM操作以修正帳戶錯誤的「冒充金融機構」詐騙。善化警提醒移工要堅守「阻詐三不原則」，即「不分享ATM密碼」、「不盲目信任陌生來電」、「不貪圖輕鬆賺錢的虛假機會」。

另外在行車安全部分，因多數移工使用微型電動二輪車作為交通工具，警方重申新制法律，包括需登記、領牌、投保強制險、配戴安全帽、禁止雙載，以及最重要的「酒後找代駕，平安回到家」，警方強調，酒駕不僅可能招致刑罰，更可能導致居留證遭廢止並被遣返。

最重要的還有防範人口販運與勞力剝削，善化警宣導移工應了解自身合法權益，如雇主或仲介無權違背其意願扣押護照或居留證等重要證件、移工不應因「不當債務約束」而被強迫勞動。且若感到行動受限或受威脅，可可撥打110或1955專線求助。