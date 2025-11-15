善化分局專案組馳行三百里逮慣竊

善化警馳行三百里拘提慣竊陳嫌到案。（記者張淑娟翻攝）

記者張淑娟／善化報導

善化警分局在雙十一時接獲民眾報案，稱有竊嫌開啟自家小客車車門行竊，損失現金一萬餘元，善警立即成立專案小組，經擴大調閱監視器，掌握可疑竊嫌，立即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，三天後見時機成熟，專案小組車行三百里，前進新竹縣新豐鄉某網咖內將陳嫌拘提到案，全案依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，陳嫌居無定所，十一日深夜遠從新竹新豐火車站，花五個多小時搭乘區間車到南科火車站，利用深夜時段，潛入善化蓮潭里數個社區開啟民眾未上鎖的汽車車門，入車內行竊。據了解，陳嫌利用民眾停在自家前車輛未上鎖，逐一以試拉車門方式，查看車門有無上鎖，若未上鎖，即進入車內行竊現金、零錢或值錢物品，且還以徒步方式躲避追查，並於犯案後，再搭乘火車逃逸。

善警對此相當重視，立即組成專案小組偵辦，積極清查公務或民間的監視器，掌握可疑犯嫌，並與鐵路警察局及新竹縣警察局共享情資，經交叉分析比對，確認陳姓慣竊涉嫌重大，所以在掌握陳嫌資料後，飛象過河，前往新竹縣拘提，善警分局正擴大偵辦中。分局長劉柏陞表示，竊案對民眾的影響不只財產損失，還有心理壓力（如不安感和恐懼）、對環境缺乏信任，尤其是住宅、住家周邊或自小客車遭竊，除了財物損失，更會引發負面情緒，所以有必要儘快繩之以法，讓轄區居民安心。