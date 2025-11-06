善化分局讓幼兒體驗交通安全和反毒
記者張淑娟／善化報導
善化分局打造的交通安全小園地，成為兒童們實境體驗交通安全的好場域，六日分局更結合市府的「交通特派員」計畫，讓知恩幼兒園的大班幼兒們，歡喜展開一場寓教於樂的交通安全之旅，同時也學習如何拒絕遠離可疑誘惑，成為反毒小小尖兵。
善化分局六日舉辦 「交通安全小園地」體驗活動，並結合台南市政府交通局推動的「交通特派員」計畫，邀請知恩幼兒園五十六名大班兒童參加，兒童們在警分局與交通局人員的帶領下，認真的在「交通安全小園地」學習，園地內設有模擬實境道路，重現紅綠燈、標線、斑馬線等交通設施，幼兒們也在園地中體驗駕駛情境。
除了體驗駕駛情境外，還為幼兒安排「人本交通繪本說故事」、「滑步車體驗」及「警用小車駕駛」等，透過故事引導與實地操作，讓兒童從遊戲中學會禮讓行人和交通安全常識。此外，活動還融入「反詐騙」與「反毒」宣導課程，員警以活潑生動的互動問答方式，結合偽裝毒品「毒糖果」的展示，幫助兒童了解生活中可能遇到的危險情境，學習如何辨識、拒絕並遠離可疑誘惑，培養正確的是非觀與自我保護意識，從小扎根法治教育觀念。
分局長劉柏陞表示，交通安全與法治教育應從幼兒階段扎根，因此分局透過實境體驗與寓教於樂方式，讓兒童將安全觀念自然融入生活，未來警分局將持續與市府及各校合作，推動多元交通與法治教育活動，營造安全、友善的學習環境。
