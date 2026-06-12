善化區公所實務演練社區防災暨高齡者避難收容安置

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善化區實務演練高齡者避難收容安置知能教育訓練。（記者張淑娟攝）

（另開新視窗）

記者張淑娟／善化報導

善化區公所十二日與民間團體在文正社區活動中心，實務演練社區防災暨高齡者避難收容安置知能教育訓練，驗證防災協作中心的運作效能。區長譚乃澄表示，透過演練可以加強橫向溝通，同時增加防災應變能力。

善化區十二日舉辦一場「一一五年善化區公所與民間團體災害救助聯繫會報暨高齡者避難收容安置知能教育訓練及社區防災演練」，公所與防災協作中心透過實務操作方式，模擬大規模災害發生後的避難收容需求，並從中檢視避難處所開設流程、空間配置、物資管理及人力協作效能。

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善化區實務演練高齡者避難收容安置知能教育訓練。（記者張淑娟攝）

（另開新視窗）

譚乃澄表示，善化區防災協作中心是由慈濟善化分會、社區鄰里等民間人士組成，此次演練包含里志工隊及文正、坐駕、嘉北、小新、溪美、文昌等社區發展協會成員，一同驗證「防災協作中心」的運作效能，同時還透過中心啟動後的志工集結、任務指派及公私部門協作機制，展現社區成員、民間團體及行政單位共同支援災害應變的能量。

十二日的演練中，善化分局也出動成立機動派出所、私立安心養護之家也派員參與演練，讓整個活動相當真實。公所人員也指出，政府資源有限，民間力量無窮，防災協作中心整合轄內協作人力，並統籌運用相關物力及資源，包括活絡運用防災士、綜整地區人力資源及培力、建立災時人力統籌運用機制，可說補足公所在大規模災害情境下人力缺口。

譚乃澄指出，此次聯繫會報不僅凝聚協作中心與公所的防災共識，而實地演練讓成員熟稔避難收容作業的各項流程，並在最短時間內，規畫出避難收容處所轉換成收容安置民眾的場地，保障民眾的生命財產安全。