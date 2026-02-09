善化區公所攜手企業及善心團體暖冬關懷 贈生活物資禦寒衣物照顧弱勢戶

善化區公所攜手企業及善心團體暖冬關懷，區長譚乃澄偕同里長將物資及禦寒衣物送至關懷戶家中。（記者李嘉祥攝）

秉持回饋在地照顧弱勢精神，「115年度善化區寒冬送暖」活動由在地企業及愛心團體接力登場，包括立法委員郭國文善化服務處、慶安宮、臺灣天地陰陽殿愛心會、善化東嶽功德會、廣濟堂、台南市八卦龍聖功德會、佳大建材工業股份有限公司、已久工業股份有限公司、港威營造有限公司共9個善心團體攜手投入社會公益，透過愛心活動鼓勵弱勢家庭及邊緣戶走出家門、參與活動並融入社會，感受來自社會各界的關懷與支持。

善化區年前送暖活動預計扶助約130戶低收入戶及220戶弱勢家庭，濟助金額共計約100萬元不等，愛心物資包括沙拉油、白米及禦寒物資棉被民生用引為主，總計約70萬元；善化區公所譚乃澄區長9日並偕同文昌里長李立先及頂街里長洪秉鴻展開寒冬送暖行動，將保暖棉被送至獨居長輩家中，除提醒長輩冬天早晚氣溫變化大，多加注意居家保暖，適時增添衣服，做好禦寒防護措施，同時也感謝各企業關懷善行義舉，幫助善化區弱勢家庭過好年。

市長黃偉哲表示，寒冬時節對弱勢族群而言更是考驗，企業與善心人士主動投入公益，落實取之社會用於社會精神，讓弱勢家庭及邊緣戶能在歲末感受到社會的溫暖，也是社會持續進步的力量

譚乃澄區長指出，善化區約有167戶獨居長輩，平時由各里幹事、里社區內志工定期關懷訪視、電話問安及申辦安裝緊急救援系統等，提供獨居長者安全生活的環境及社會支持網絡，落實生活照顧服務，也感謝在地愛心企業及慈善團體長期力行公益，將資源引入社區中需要被看見的角落，與區公所公私協力關懷低收入戶、邊緣戶及弱勢家庭。