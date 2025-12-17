善化區公所攜手移民署南市二站防災宣導 助新住民習得實用防災知識

善化區公所攜手移民署南市二站辦防災宣導，幫助新住民習得實用防災知識。（記者李嘉祥攝）

防災教育不應因語言不同而有隔閡，尤其今年天災多，為協助來自異國的新住民瞭解台灣常見天然災害並提升防災能力，善化區公所17日特與內政部移民署臺南市第二服務站合作舉辦「新住民防震宣導講習」，期透過宣導讓新住民朋友學到實用防災知識，平時了解居家安全、應變知識等重要防災觀念。

善化區公所宣導內容包含地震時應變，除落實防震三步驟：趴下、掩護、穩定，並需準備必備的緊急避難包，將飲用水、乾糧、水電筒、雨具、及禦寒衣物等必要的民生物資預先備妥，以俾利疏散撤離時能攜帶在身，隨時取用；另也介紹善化區規劃的15處避難收容處所，讓新住民知悉住處鄰近的避難收容處所，災難發生時能就近進行收容安置，還有區公所網站公告的里防災地圖外，亦推廣中央設計的全民防災e點通，該應用程式具備導航的功能，在目前人人一手一支手機普遍的年代，更顯便利實用。

市長黃偉哲表示，臺南目前有3萬多名新住民，在地方就業、納稅，也在臺南成家育兒，儼然成為「新臺南人」，就這群離鄉背井的新住民在臺南生活、工作，更應增進其對天然災害的認識及應變能力，除讓新住民安居樂業，更可藉此向國際社會展現台灣的人情味及包容性，吸引更多人才來台貢獻所長。

移民署臺南市第二服務站主任胡鵬翔說，每月均會針對剛到臺灣的新住民辦理就業服務及居留歸化說明會，並邀已融入臺灣生活的新住民學長姐分享經驗，讓新進的新住民能更快適應台灣環境，也感謝善化區公所共襄盛舉宣導災害防救的知識，讓整個活動臻於完善。

善化區長譚乃澄指出，區公所針對來自不同國家的新住民準備原居住國家語言防災宣導資料，張貼於公所網站防災專區及臉書專頁供新住民下載使用，協助新住民盡快熟悉臺南的天然災害及學習到相應的防災知識；為提供新住民暨其家庭在地化、社區化、便利性及可及性直接服務，社會局也在善化區設置新住民服務據點，協助在台生活適應、辦理支持性服務及提供相關社會福利資訊：區公所會持續與該機構接洽合作辦理更多防災宣導活動，讓新住民能感受在地關懷與溫暖。