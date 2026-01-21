善化區公所辦理發電機操作教育訓練 熟悉相關程序維護防災電力

善化區公所辦理發電機操作教育訓練，帶領第一線基層人員熟悉相關程序，維護防災電力。（記者李嘉祥攝）

▲善化區公所辦理發電機操作教育訓練，帶領第一線基層人員熟悉相關程序，維護防災電力。（記者李嘉祥攝）

近年天災頻繁，為使基層第一線的區公所人員熟悉所內所配置發電機及不斷電系統等相關備用電源設備操作，善化區公所21日特舉辦「115年柴油引擎發電機暨不斷電系統操作」教育訓練，計70餘人參加，課程內容包含簡報講解說明及現場實機操作，期於發生停電時，同仁能協助立即啟動發電機運轉發電，供應資通訊等防災設備所需電力，維持救災量能。

教育訓練首堂課程是指明發電機所在地，讓參與人員知悉災害發生時該至何處啟動發電機，接續介紹機體外觀各項裝置，並說明如何逐步操作面板上各按鈕啟動發電機，包括用油種類、油箱容量、續航時程、螢幕顯示各項錯誤代號意義及簡易故障排除等，並帶領參訓人員實機操作以加深印象；另也認識裝設在區公所三樓簡報室的不斷電系統，發生停電事故時可透過該裝置直接啟動發電機運轉供電，無須再冒風雨登頂樓開啟。

參訓人員經實際操作發現，相關操作程序並沒有想像中的困難，也瞭解到25公升的油箱在裝滿柴油後能運轉8個小時，亦即每8個小時就需補充一次油料，以免發電機因油料耗盡停止運轉，造成電力無法供應陷入防救災空窗期。

市長黃偉哲表示，進入網路及人工智慧時代，許多災情及防災任務都是透過雲端網路系統監控、傳遞資訊及發號施令，相關資訊及通訊設備需穩定電力供應才能維持；多元電力來源成為各國政府重要課題，然電力系統難免會受地震、颱風等天然災害的侵襲而毀壞，唯有建構備源電力設施，才能因應突如其來的停電事故，讓公所仍能視事運作。

善化區長譚乃澄指出，區公所成員因屆齡退休、生涯規畫或職務升遷而異動，或因久未操作而生疏，為使新進人員能習得操作要領及喚醒存續人員記憶，每年均會例行性的舉辦各項防救災設備操作，期勉操作人員能藉由歷次的教育訓練熟悉操作步驟，於災害來臨時發揮救援功能。