善化區公所邀書法家12處揮毫贈春聯

▲善化區公所邀書法家於十二處地點揮毫贈春聯，與鄉親一起探新春迎瑞福。（記者李嘉祥攝）

迎接農曆新年，臺南市善化區公所延續新春傳統，結合書法推廣創作及弘揚傳統節慶文化舉辦「馬躍長空迎瑞歲」春聯贈送活動，邀請在地善緣書畫學會老師於1月24、25日分別在善化區內12個地點揮毫贈送春聯，與民眾一同探新春迎瑞福。

善化區長譚乃澄表示，區公所延續文化傳統，每年農曆春節前都會辦理春聯贈送活動，今年邁入第28年；適逢歲次丙午，迎來象徵奔放活力與奮發向前的馬年，寓意馬到成功、開創新局，充滿希望與動能，此次活動特別結合歲次生肖意象，邀請在地「善緣書畫學會」老師共同參與，透過集思與交流發想具創意巧思的年畫與春聯作品，巧妙融合傳統書法精神與現代美學元素，展現馬年昂揚向上的氣象，也讓民眾對傳統書藝有嶄新的感受與體會。

譚乃澄區長進一步說明，春聯贈送活動預定24、25日登場，24日9時至11時分別於區內的嘉北里老人文康中心、牛庄里活動中心、昌隆里活動中心、六德里活動中心、嘉南社區活動中心、崁頭普安宮、什乃社區活動中心及坐駕里辦公處等8處同時揮毫；25日上午9時至11時則於南關里活動中心、文昌社區活動中心、小新社區活動中心、善化區圖書館等4個地點舉辦，現場也提供民眾免費索取，數量有限，送完為止，歡迎鄉親踴躍參與，一起來寫春聯迎新春，迎春招好運，馬躍長空迎瑞歲。