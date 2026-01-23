善化區蓮潭里活動中心落成啟用 提供居民新交流休閒場域 為社區注入新活力

南市副市長姜淋煌、社會局長郭乃文、善化區長譚乃澄、副議長林志展等多名議員聯合為善化區蓮潭里活動中心剪綵啟用。（記者李嘉祥攝）

臺南市善化區蓮潭里活動中心23日舉行落成啟用典禮，副市長姜淋煌代表市長黃偉哲出席，與善化區長譚乃澄、社會局長郭乃文，副議長林志展及議員陳碧玉、李文俊等聯合剪綵，眾多在地里民也到場共襄盛舉。

蓮潭里活動中心以兼具多功能與綠美化為目標，設置大禮堂、里辦公處等多功能休閒空間；為顧及民眾需求，並貼心設有無障礙電梯及廁所等設施，提供里民優質的集會場所，辦理各項公益、文化、教育性活動。

姜淋煌副市長表示，黃偉哲市長重視基層公共建設與市民生活品質，支持推動蓮潭里活動中心興建，總工程費5224萬餘元，興建地上二層樓建物，並朝多功能使用方式設計，一樓設置公設民營托嬰中心，面積約128坪，二樓設置禮堂及多功能空間，面積約133坪，蓮潭里活動中心今日在各級民代及里民見證下率先正式啟用。

譚乃澄區長期盼蓮潭里活動中心建置，提供居民完善運動與休閒場域、互動交流的平台，以友善公共空間為社區注入新活力，提升社區整體生活與居住品質，並促進里民間的連結與社區認同。