善化區農會以金子為禮

善化區農會每名員工開春都有一錢金元寶。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／善化報導

善化區農會準備了近五十個金元寶（每個一錢），預計在今年開春後送給每個員工。農會人員表示，自總幹事楊耿榮接任之後，每年開春都送金元寶給員工，所以今年每名員工累計應有五個金元寶。楊耿榮認為，黃金有未來，送黃金可以保值，比較有意義。

日前善化區農會的尾牙宴準備了逾百萬元的摸彩品，讓四十七名員工人人有獎，不只有iphon17的最新手機、和名牌包外，最大紅包還有五萬元。此外，年終獎金最少也有七個月，最高則是十八個月，如此的優厚年終好禮，羨煞眾多農會人員，甚至還有人頻頻問善化農會是否還有缺額。

除了年終有好禮外，農會也準備了近五十個金元寶，每個金元寶一錢，含加工，初估一個金元寶二萬元左右，楊耿榮表示，每年開春聚餐時，會送給每名員工一個金元寶，給員工們賀新春，也讓大家有個閃亮亮的開始，更希望金元寶帶給大家財源滾滾的一年。農會人員則指出，總幹事楊耿榮上任以來，每年都給每名員工一個一錢的金元寶，未料黃金價直直上，目前一錢已高達一萬八千多元了，無形中也累積了四個金元寶，連同即將發下的金元寶，每名員工將有五金元寶了，看了心情就如意。

善化區農會每名退休員工則可獲送五兩黃金。（記者張淑娟攝）

除了每年有一個金元寶外，善化區農會退休的人員也都會獲得五兩黃金，楊耿榮指出，這是善化農會長久以來的退休賀禮，以前五兩黃金可能並不多，但如今黃金價格大漲，五兩黃金就可望有百萬元價值，真的是退休人員的大禮。