善化區農會尾牙送百萬以上摸彩品

善化區農會總幹事楊耿榮選購百萬餘元的好禮當尾牙的摸彩品。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／善化報導

善化區農會尾牙摸彩很大氣，十六日的尾牙宴，農會準備了百萬元以上的摸彩品，不只有十多個名牌包，還有十支iphone17可抽，再則最大紅包是五萬元，且四十七名員工人人有紅包，甚至還有第二輪的摸彩。總幹事楊耿榮更預告今年年終獎金最高達七位數字，且員工平均應有八個月。

位在南科附近的善化區農會，會務蒸蒸日上，每年呈正成長趨勢，不只信用部業務好，連農會選物所所販售的產品都受歡迎，再則是五年前總幹事楊耿榮接手之後，大氣的給員工們該有的福利，這也成就了農會有支向心力強的團隊，大家一起打拚，所以會務就扶搖直上，福利也回饋到了員工身上。

為了十六日的員工尾牙宴，楊耿榮專程到百貨公司挑選最精緻的皮包（每個三萬元），同時也買了十支iphone17（每支四萬元），做為員工摸彩品，員工們歡喜的把如此好禮公告周知，更期待自己是幸運得主。楊耿榮指出，員工的辛苦，農會自然要犒賞大家，所以摸彩品一定要好，同時還準備了紅包，因此第一輪摸彩人人有獎，且還有第二輪，摸彩品也值得期待。

楊耿榮表示，今年尾牙宴還要預告年終獎金，只要平時真的努力工作，有很好績效的員工，都會反映在年終獎金上，而最基本的應該都有七個月的年終獎金，最高則有十八個月，預估是七個數字。農會人員表示，每年最歡喜的就屬尾牙宴，且不只如此，一開工後每名員工還有一錢的真元寶，市值應有兩萬元，這可是農會對員工最好的春節禮物。