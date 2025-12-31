善化國中推開圍牆讓路給行人 從爭道到共好 打造安全通學廊帶

南市教育局爭取補助進行善化國中通學安全與校園周邊交通改造，推開圍牆讓路給行人，從爭道到共好，打造安全通學廊帶。（記者李嘉祥攝）

為提升學童通學安全與周邊交通品質，臺南市政府持續推動通學步道優化；位於台19甲線、鄰近南科主要幹道的善化國中長期受車流壅塞與視線死角影響，人車爭道情形明顯，經學校向交通部公路局提案、並由市府爭取補助，歷經規劃、設計與施工，今年完工啟用；新步道鋪面平整且更為寬敞，並結合綠化與避車彎設計，通學安全與接送動線同步改善，獲師生與家長好評。

市長黃偉哲表示，市府重視學童通學安全與校園周邊交通改善，自上任以來已投入逾13億元經費，改善全市超過百所學校的步道與接送動線；善化國中位於連結麻豆與南科的重要要道，車流量大，此次工程不僅可消弭長期交通疑慮，也使校門景觀更為開闊，兼顧安全、美觀與生態。

教育局長鄭新輝指出，此案總經費約2050萬元，重點包括東側圍牆內縮、拆除老舊停車棚與警衛室、增設避車彎與學生等候區，並採用透水磚鋪面與綠建材，兼顧排水、環保與景觀。完工後，人行空間拓寬、動線清晰，家長臨停接送更有秩序，通學尖峰安全性明顯提升。

善化國中校長吳旭泰說，透過圍牆內縮與動線重整，有效改善圍牆外凸、電桿林立與視線死角等問題；更新的校門與警衛室亦融入在地意象，讓校園門面友善、好走又好看。

鄭新輝強調，未來會持續爭取中央經費推動通學步道優化，並強化交通安全教育，從小培養正確用路觀念，雙軌並行，讓孩子安心、家長放心、社區有感。