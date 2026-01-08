善化大頭娃娃結合安定保安宮眾神和演藝人員一起打詐

善化分局警察大頭娃娃結合廟宇和演藝人員一起打詐。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／安定報導

善化分局用心良苦出動警察大頭娃娃，並結合安定保安宮眾神和演藝人員一起打詐，同時也加強防制酒駕，希望民眾能多運用打詐儀表板防詐，更要注意交通安全，確保生命和財產。善化分局表示，詐騙手法千奇百怪，年關近了，民眾要增強自身防詐免疫力，別讓辛苦賺的財被詐光。

安定區保安宮廟前熱鬧滾滾，電視綜藝節目特別到廟埕錄影，吸引民眾駐足圍觀，善化分局為加強民眾的打詐意識和交通安全意識，由分局長劉柏陞親自帶領宣導團隊，且安排深受大小朋友喜愛的「警察大頭娃娃」一同到廟埕亮相，以生動活潑又親民的方式，拉近與民眾的距離，也藉由綜藝節目的高曝光度，讓「交通安全、防制酒駕及反詐騙觀念」深入人心。

善化分局指出，各類詐騙手法層出不窮，詐騙集團的手法更結合科技，混亂民眾的視聽，幾乎可以亂真，所以民眾務必在接獲可疑來電或訊息時，要多方查證，並運用每日更新的「打詐儀表板」掌握最新的詐騙手法，增強自身的防詐免疫力，更可以撥打「165反詐騙專線」即時諮詢。

此外，善化分局也表，今年重要節日安全維護工作的重點，將以「交通順暢、治安平穩、民眾安心」為核心目標，加強交通疏導、治安維護及為民服務，讓民眾在重要節日期間能安心過好年。另考量高齡者屬交通事故高風險族群，特別籲請長者外出時穿著亮色衣物或配戴反光配件，以提升自身能見度並確保行走安全。