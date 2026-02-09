善化寒冬送暖 百萬資源助弱勢

善化區送暖獨居長者。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／善化報導

善化區公所結合企業及善心團體九日舉辦馬年送暖一暖冬關懷獨居長者，並濟助百萬元予區內低收入戶和弱勢家庭。

九日善化區寒冬送暖活動，由區內在地企業及愛心團體接力登場，參加愛心送暖計有立法委員郭國文善化服務處、慶安宮、臺灣天地陰陽殿愛心會、善化東嶽功德會、廣濟堂、台南市八卦龍聖功德會、佳大建材工業、已久工業、港威營造共九個善心團體接力投入社會公益，同時也透過愛心活動鼓勵弱勢家庭及邊緣戶走出家門、參與活動並融入社會，感受社會各界的關懷與支持。

區長譚乃澄表示，此次送暖活動計扶助約一百三十戶低收入戶及二百二十戶弱勢家庭，濟助金約百萬元不等，愛心物資以民生用品為主有沙拉油、白米及禦寒物資棉被等約七十萬元，希望幫助善化區弱勢家庭過好年。

九日譚乃澄亦偕同文昌里長李立先及頂街里長洪秉鴻展開寒冬送暖，親送保暖棉被溫暖獨居長輩。譚乃澄表示，善化共計一百六十七戶獨居長輩，平時由各里幹事、里社區內志工定期關懷訪視、電話問安及申辦安裝緊急救援系統等，以提供獨居長者安全生活環境及社會支持網絡，此次送暖特別提醒長輩早晚氣溫變化大，應多加注意居家保暖，適時增添衣服，做好禦寒防護措施，同時希望每一位獨居長者都能得到妥善的照顧。

譚乃澄也感謝在地愛心企業及慈善團體長期關注善化區弱勢家庭，將更多資源引入社區中需要被看見的角落，充分表現企業與民間力量的結合，此份善的循環以實際行動關懷低收入戶、邊緣戶及弱勢家庭，更能展現社會溫暖與新年祝福。