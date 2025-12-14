善化後援會成立 林俊憲談願景

林俊憲十四日成立善化安定後援會。(林俊憲服務處提供)

記者翁順利∕台南報導

立法委員林俊憲十四日舉辦「善化、安定後援會成立大會」，現場湧入超過三千名支持者。台南市長黃偉哲現身力挺及助講，服務處發布聲明認為黃市長頗有交棒意味。

市長黃偉哲表示，林俊憲在國會的表現有目共睹，許多市府的經費都靠他在立法院爭取，只有林俊憲有能力延續賴清德的理念，呼籲鄉親朋友在市長初選民調期間，在家為林俊憲顧電話。

林俊憲致詞時指出，善化從農業重鎮一路走來，兼具深厚人文底蘊與產業轉型潛力，如今隨著南科持續擴張，善化正站在城市發展的關鍵轉折點，未來將以「中台南副都心」為目標，全方位推動交通、產業與生活建設。

除了爭取打造善化ＬＭ陽光電城停車場外，針對善化車站日益增加的通勤需求，林俊憲表示，善化火車站使用量已是台南市區外名列前茅，已爭取到三千六百萬元規劃經費，並進一步追加至十五億元推動站體擴建，同時也規劃鐵路立體化，提出「台鐵善化站與捷運深綠線共構及周邊開發」構想，讓善化成為未來軌道經濟的重要節點。

面對南科外溢人口與車流快速成長，林俊憲指出，已爭取到三十八億元，推動烏橋中路跨曾文溪大橋工程，將大幅紓解交通壓力。