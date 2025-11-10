善化溪尾排水護岸改善完成 有效提升臺南防洪效益





「溪尾排水」為臺南市公告區域排水，屬於曾文溪支流，去(113)年在水利局進行例行性排水巡查檢視時發現部分既有護岸已有崩落現象，恐影響防洪能力。經市長黃偉哲積極爭取改善經費1,300萬元辦理「善化區溪尾排水2K+225上游左岸護岸應急工程」，期盼提升區域防洪效能。

水利局指出，溪尾排水為善化區主要排水系統，其主流下游起自與曾文溪匯流點，上游迄至善化區東勢寮附近之鐵路涵洞，主流長度約10公里，持續推動排水整治並針對人口稠密地區優先辦理護岸新建工作。其中，溪尾排水2K+230～410左岸鄰近善化區胡厝寮聚落的既有護岸，在去(113)年經水利局例行巡檢發現部分護岸已有崩落情形，並積極爭取經費辦理護岸整建工程。

廣告 廣告

去(113)年10月獲得經濟部水利署補助經費後，即積極趕辦，於今(114)年2月進場施作並於8月完工，改善溪尾排水左岸護岸共計110公尺，在今(114)年7月尚未完工時適逢丹娜絲颱風及0802豪雨侵襲，成功通過考驗，顯示護岸整建工程可有效提升溪尾排水之排洪效益，降低淹水風險，保障民眾生命財產安全。

更多新聞推薦

● 央視撂話「跨國抓捕」沈伯洋 本人嗆聲：台灣人沒在理中共