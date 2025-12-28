善化牛墟拚場？陳亭妃喊台南未來不是靠抹黑 林俊憲曝政見會表現獲肯定

民進黨2026台南市長初選政見發表會27日舉行，綠委陳亭妃、林俊憲激烈交鋒，火藥味十足。2人今天不約而同都到台南善化牛墟跑行程，陳亭妃表示，台南的未來不是靠「抹黑」決定；林俊憲則說，不少鄉親替他加油，還稱讚他昨天政見會的表現，讓他非常感動。

陳亭妃28日赴善化牛墟拉票。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃今天表示，昨晚政見發表結束後，她趕上最後一班高鐵回台南。途中遇到地震，為了安全，高鐵在半路停駛，回到家已經一點多。但今天一早五點多，就開始跑行程，也來到善化牛墟，和鄉親一個一個打招呼、握手、聊天。因為我始終相信，政治不是只有用嘴巴說，而是要用心。

廣告 廣告

陳亭妃說，想拜託大家，用眼睛看、用心體會，誰是真的準備好了，而不是只會用莫須有、張冠李戴、與抹黑來欺負人。在昨天的政見發表會中，她也完整向大家報告台南未來的藍圖，「我23歲踏入政壇，27年來，把青春和時間都奉獻給人民。這是我的責任，因為人民是我的後盾，亭妃永遠跟時間賽跑」，台南的未來，不是靠「抹黑」決定，是要靠誰準備好了，誰真的能改變台南，「我陳亭妃，已經準備好了！」

林俊憲在郭國文陪同下也到善化牛墟跑行程。（圖／翻攝林俊憲臉書）

林俊憲今天也和綠委郭國文、台南市副議長林志展，一起到善化牛墟市場向大家問好。他指出，「牛墟」原本是早期農業社會牛隻交易的地方，善化牛墟早在1870年就已經出現。雖然現在牛隻交易已成歷史，轉型為農民市集，但善化依然是台南溫體牛肉湯的重要來源地，這份農業文化與生活記憶，一直延續到今天。

持亭妃和林俊憲27日出席政見發表會。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

林俊憲說，一路上感受到鄉親滿滿的熱情，不少朋友也特別替他加油，稱讚他昨天政見會的表現，真的讓他非常感動，也更有信心繼續向前。未來他也會為牛墟市場，爭取更多停車空間、爭取大眾運輸，讓牛墟成為南科地區的重要市集。林俊憲也提醒支持者，距離1/12～1/14的民調時間越來越近，「拜託大家接到民調電話時，請唯一支持林俊憲！」

延伸閱讀

出席上海台商座談 林奕華盼維持好的交流達成「雙城好，兩岸好」

蔣萬安快閃返台！被問雙城論壇是否順利 他笑回2字

雙城論壇主論壇圓滿閉幕 蔣萬安3度喊話「繼續辦下去」