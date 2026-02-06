善化牛墟科技執法空拍監控

善化警將以科技即時掌握年節交通。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕善化報導

農曆年將至，善化分局指出，轄內特色市集｜善化牛墟市集，迎來採買年貨的人潮與車潮；另轄內台１９線西港大橋至國道８號路段亦將面臨返鄉與回程車流高峰，為維護交通順暢與民眾安全，今年運用科技力量，出動空拍機進行高空即時監控，全方位掌握市集及周邊路段的人流與車流狀況。

分局長劉柏陞為加強農曆年交通安全，特率領宣導團至牛墟市集開市日進行現場宣導與期前會勘，同時，透過空拍影像快速辨識壅塞點，現場警力得以靈活調度、迅速疏導車流，確保民眾採買年貨及返鄉出遊順利、安全。空拍機的運用不僅提升交通疏導效率，也精準分配人力資源，讓春節期間交通更安全、順暢、安心。

除了交通監控，劉柏陞也提前預告「一一五年加強重要節日安全維護工作」，將自九日起至廿三日止，並以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸守護民眾安全，同時會透過科技輔助與現場巡守，全力保障市民與用路人的安全，讓春節假期平安歡喜。