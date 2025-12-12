善化聖誕二手市集 今明同樂

贊美的耶誕市集深受孩子喜愛。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕善化報導

今年善化區南科贊美酒店的聖誕方程式，特別以當「賽車主題」遇上「聖誕溫馨」，將會碰撞出什麼樣的火花為主題。南科贊美酒店表示，十三日和十四日將以全新企劃 「聖誕方程式─贊美二手市集派對」，揭開溫馨的耶誕熱潮，同時有別出心裁的賽車主題視覺，巧妙融入親子元素，將市集打造成「聖誕賽車樂園」。

每年贊美的二手市集，均以「永續×體驗」為核心，今年主題則將賽車的經典元素與聖誕節慶布置完美結合，當民眾步入市集，就像是駛入了一段充滿驚喜的賽道。總經理郭哲甫表示，舉辦市集的初衷是想透過市集提倡「再利用、再循環、再喜歡」的概念，讓二手物品在市集中重新點亮價值，也讓每一份交換、每一次購買，都成為愛地球的一步，讓永續生活變得更生動有趣。

至於市集現場視覺全面升級，賽車主題轉化為適合全家大小合影的可愛布景，並搭配綿延的聖誕燈飾，營造出既酷炫又溫暖的過節氛圍。

備受矚目的重頭戲——聖誕點燈儀式，將於十三日夜間盛大登場，不同於以往的是今年璀璨煙火秀將於波光粼粼的湖心中央綻放，並搭配環湖燈光，為現場民眾帶來最夢幻、震撼的視覺饗宴。