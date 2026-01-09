善化聯合稽查噪音車 2小時舉發53件

善化分局攔查改裝車和噪音車輛。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／善化報導

台南市警局善化分局與市府環保局、麻豆監理站及交通警察大隊組成「環、警、監聯合稽查小組」，在新市區三里活動中心前空地，以口袋式強力稽查噪音車輛，遏止改裝噪音車輛擾民，二小時內攔查七十五輛各式車輛，舉發五十三件，及兩輛排氣不合格，均依法處置。

善化分局表示，攔查現場鎖定非法改裝、噪音的車輛，並進行噪音檢測，排氣噪音超過標準，由環保局告發並限期改善。另外，若有改裝車燈、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管改裝(翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器)、無照駕駛等違規行為，也由警察及監理單位祭出罰單，以維護用路人安全。

現場執行聯合稽查兩小時內計攔查七十五輛各式車輛，舉發改裝車輛五十三件，兩輛排氣管檢測不合格召回檢驗。警方表示，機車駕駛為提高大燈亮度，改裝大燈為led，或加裝其它燈飾，惟改裝大燈後應至監理站檢驗合格並辦理變更登記，否則即違反道交條例規定。另加裝其他燈光如底盤燈、導光條等即有違反道交規定。

另有些車輛為追求個人風格改裝排氣管或故意製造高分貝噪音，易造成深夜噪音擾民、社區安寧受影響等問題，為兼顧交通文化與公共安寧，將持續針對非法改裝車輛、噪音擾民與危險駕駛行為加強執法，並提醒車主改裝應遵守法規與檢驗規定，避免影響他人權益及行車安全。