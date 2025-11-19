善化胡厝寮水芋頭祭即將登場

青農陳冠彣將以水芋頭舉辦食農教育，讓大家品嘗好滋味。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／善化報導

「善糧不二」的品牌主人陳冠彣今年輪作了十公頃的水芋頭，卻遇上了颱風，將減收七成，因此決定舉辦「水芋頭祭」，讓大人小孩和男女朋友一起來挖芋頭，體驗食農教育。青農陳冠彣表示，水芋頭田就在善化區胡厝寮彩繪村，廿九日水芋頭祭將起跑，歡迎上「善糧不二」臉書報名。

陳冠彣駕農機具是一流的，常常在田裡玩大農機，還有操作無人機，讓農業更科技化，種植的作物不只雜糧作物，還有稻米和高麗菜等，今年更在雜糧採收後，以輪作方式種下十公頃軟Q的水芋頭，陳冠?表示，選種水芋頭是一種友善種植，採取的是水旱輪作方式，藉此可以提升農地的在地力，並可以使病蟲害、雜草上得到自然控制，且所種植的水芋頭口感綿密，小巧玲瓏，非常值得品嘗。

今春種下的水芋頭遇上丹娜絲颱風，減產七成。（記者張淑娟攝）

不過，陳冠彣也指出，今年香天播種的水芋頭，卻遇上了丹娜絲颱風，損失慘重，減產最少七成，不過為了保持著惜食愛護環境的精神，決定舉辦水芋頭祭，想讓更多大小朋友認識環境與食農教育，更歡迎大家廿九日揪團來「善糧不二─芋見胡厝寮」，一起在泥裡彎身挖芋頭。

至於水芋頭祭除了可以挖芋頭外，還可以實作炸芋頭餅和芋頭料理，即美味芋頭鹹飯搭配芋頭紅燒肉。另外還可以玩芋葉拓印，變成屬於自己的芋葉作品。陳冠彣表示，除了廿九日的鮮挖芋頭外，十二月中旬也將擴大舉辦一場市集與芋頭食農教育活動，相關訊息可上「善糧不二」臉書粉絲專頁。