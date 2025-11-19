善化胡厝寮水芋頭祭 11/29登場

「善糧不二」的品牌主人陳冠彣決定舉辦「水芋頭祭」，讓男女老少來挖芋頭，體驗食農教育。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕善化報導

「善糧不二」的品牌主人陳冠彣今年輪作十公頃的水芋頭，因遇上颱風而減收七成，因此決定舉辦「水芋頭祭」，讓大家一起來挖芋頭，體驗食農教育。陳冠彣表示，水芋頭田就在善化區胡厝寮彩繪村，水芋頭祭廿九日起跑，歡迎上「善糧不二」臉書報名。

陳冠彣駕農機具是一流的，常常在田裡玩大農機，還有操作無人機，讓農業更科技化，種植的作物不只雜糧作物，還有稻米和高麗菜等，今年更在雜糧採收後，以輪作方式種下十公頃軟Ｑ的水芋頭。

陳冠彣表示，選種水芋頭是一種友善種植，採取的是水旱輪作方式，藉此可以提升農地的地力，並可以使病蟲害、雜草得到自然控制，且所種植的水芋頭口感綿密，小巧玲瓏，非常值得品嘗。

不過，陳冠彣也指出，今年春天播種的水芋頭遇上丹娜絲颱風，損失慘重，不過為了保持著惜食愛護環境的精神，決定舉辦水芋頭祭，想讓更多大小朋友認識環境與食農教育，一起在泥裡彎腰挖芋頭。

水芋頭祭除了可以挖芋頭外，還可以實作炸芋頭餅和芋頭料理，即美味芋頭鹹飯搭配芋頭紅燒肉，另外還可以玩芋葉拓印，變成屬於自己的芋葉作品。

陳冠彣表示，除了廿九日的鮮挖芋頭外，十二月中旬也將擴大舉辦一場市集與芋頭食農教育活動，相關訊息可上「善糧不二」臉書粉絲專頁。