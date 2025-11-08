善化胡麻節打頭陣開跑 美味芝麻香手作體驗吸人潮
▲南市農業局長李芳林、善化區長譚乃澄、善化農會總幹事楊耿榮、立委郭國文、市議員陳碧玉、李文俊等為善化胡麻節活動揭幕。（記者李嘉祥攝）
「2025臺南胡麻季農業產業文化活動」8日於善化區農會熱鬧登場，由「幸胡善化 美味加麻」打頭陣，為今年胡麻季揭開序幕，現場除有限量美味胡麻料理「土魠魚海鮮麻油麵羹」讓民眾免費品嘗，青農也特製芝麻葉香腸讓大家嚐鮮，農會也舉辦「當日限定優惠」，買胡麻自有產品滿千元就送百元園遊券，現場人潮滿滿。
南市農業局長李芳林、善化區長譚乃澄、善化農會總幹事楊耿榮、立委郭國文、市議員陳碧玉、李文俊等聯合為活動揭幕，鹽水區農會總幹事邱子軒、六甲區農會總幹事張明文、學甲區農會總幹事李曉軍、歸仁區農會總幹事翁淑雲等均到場力挺。
市長黃偉哲表示，善化是臺南重要的胡麻產區之一，適逢產季，誠摯邀請全國民眾前來共襄盛舉，品嚐香氣濃郁、風味獨特的在地胡麻，感受農業與美食交織的幸福滋味。
農業局長李芳林指出，南市為全臺胡麻最大產區，種植面積約1215公頃，其中善化胡麻的種植面積約175頃，為重要胡麻生產重鎮；善化區農會長年與農民契作及收購，帶動胡麻產業發展，並以自有品牌「醇善」為胡麻系列產品名稱持續研發胡麻清油、芝麻醬、芝麻糕點與冰品等多樣加工品，展現在地農產創新能量，鼓勵民眾把握機會，以行動支持在地香醇又營養的芝麻好滋味。
楊耿榮總幹事說，配合胡麻節活動，農會特別推出許多優惠，現場也規劃多樣互動體驗，包括胡麻手作區等，可體驗榨麻油與製作芝麻醬樂趣，感受天然國產胡麻的純粹香氣，另還有棉花糖DIY、農特產品展售市集及舞台活動，邀請大家來善化「聞香、嚐麻、樂遊」，共享香氣滿滿的幸福假期。
