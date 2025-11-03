善化胡麻節 8日滿千送百

善化區農會八日舉辦胡麻節，配合活動推出全新風味的檸檬鹹冰棒，歡迎民眾選購。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕善化報導

台南胡麻季產業文化活動陸續登場，善化區農會八日率先辦理胡麻節，祭出「滿千送百」的優惠，現場準備一千五百份的土魠魚海鮮麻油麵線羹供品嘗，配合胡麻節還有「鹹檸七」冰棒，芝麻、百香果的雙色霜淇淋等新品上市，挑戰消費者的味蕾。

善化區農會總幹事楊耿榮指出，去年主題料理推出麻油芋頭海鮮粥，因用料實在，選用鮮蝦、透抽、小干貝等，贏得許多好評，今年仍然展現十足誠意，推出土魠魚海鮮麻油麵羹，強調食材新鮮豐富，有蝦子、小卷、蚵仔等，提供一千五百份嘗鮮。

廣告 廣告

今年的「幸胡善化．美味加麻」活動本週六在善化區農會舉行，除有主題料理大請客外，還有製作胡麻油、芝麻醬等ＤＩＹ體驗，並安排展售地方特產的田香市集，加上精彩的表演節目助興，期帶來人潮促進買氣。

楊耿榮表示，今年氣候相對穩定，胡麻的質與量都很好，活動當天至農食選物所與茄拔展售中心購買農會的胡麻產品，消費滿一千元，就可獲贈一百元的園遊券，送完為止。配合活動推出全新風味的檸檬鹹冰棒，還有芝麻與百香果組合的雙色霜淇淋，歡迎選購力挺在地產業