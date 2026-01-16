記者張淑娟／善化報導

「今年草莓遲到了一個半月…」，原本每年十二月進入採收期的善化草莓，因氣候冷熱不定，使得草莓開了花，遲遲難結果，甚至還有開不出花的，溫馨草莓園主黃瑞芳表示，目前是香水系列的草莓產出，預計下週進入盛產期，愛吃草莓的可別錯過台一線善化段的草莓季。

善化區的草莓園主要分布在台一線善化段，另在區內的還有晴空草莓園等，都將進入採收季，目前台一線的草莓園已有識途老馬進園摘採，體驗採草莓的樂趣。由於草莓園的草莓品種有五、六種，今年草莓受到氣候影響，原本十二月即可採收的，至十六日止卻只有五成產出，預計到一月下旬才能進入盛產期，屆時可持續到四月下旬和四月底。

廣告 廣告

黃瑞芳指出，原本善化草莓應在十二月就盛產，但卻因十一月太熱，花開不出來，十二月開了花卻遇到寒冷，成熟遲緩了，前後延遲了一個半月，但不是只有善化草莓受影響，全省草莓全受到氣候影響，預估一月下旬才可望進入盛產。黃瑞芳也表示，今年平均氣溫較以往低了四、五度，而草莓適合的溫度是在十八度至廿二度之間，氣候太冷影響產量，再則買來的幼苗也有蟲害問題，今年有三成也受到蟲害影響，所以不只產量減少，下週又可能遇寒流，愛吃草莓的也只能多花點錢才吃得到。