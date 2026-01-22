善化警在主祀保生大帝的廟宇尋獲無助的年輕媽媽

善化警在主祀保生大帝的廟宇找到無助的年輕媽媽。（記者張淑娟翻攝）

記者張淑娟／善化報導

「善化警方化身鄰家阿伯，在主祀保生大帝的廟宇，找回落淚無助的年輕媽媽」，此事在新市區傳為美談。善化分局接獲一名黃姓婦人報案，指稱廿多歲郭姓女兒獨自照顧年幼子女，又因工作與經濟壓力身心俱疲，曾有輕生想法，騎著機車出去就失聯了，所幸在善化警努力協尋下終於找回郭女。

由於廿多歲的郭女廿一日騎乘機車外出後即與家人失聯，家屬擔心發生意外，趕緊向善化分局新市分駐所求助。駐所獲報後立即啟動緊急協尋機制，從新市火車站沿線調閱監視器，並追查至南科園區，再與保二總隊南科分隊共同調閱路口監視器，經交叉分析行車動線及掌握去向後，立即由新市分駐所副所長陳育義憑藉多年實務經驗及敏銳觀察，研判郭女在情緒低潮之際，可能前往當地信仰中心尋求心靈慰藉，隨即率員前往各信仰中心查訪。

果然在新市區三舍保濟殿前發現郭女獨自坐在機車上落淚。陳育義見狀，立即上前關懷，並以「鄰家阿伯」的語氣加以開導，還藉由真誠、即時的關懷，讓郭女靜下心來，安定情緒。隨後警方趕緊聯繫郭女的母親趕赴現場，郭女跟著媽媽回家前，特別向警方表示「為了孩子，我會繼續努力的」。警方聞言也鬆了一口氣。同時也因善警溫暖而即時的行動，成功化解一場可能發生的危機。

善化警分局長劉柏陞表示，副所長陳育義能即時找到離家民眾、關懷開導、協助返家，可謂社區警政的最佳示範，同時也特別提醒民眾，多關心自己及身邊的人，一句關心、一個陪伴，或許就能成為拉住對方的那雙手，如遇有情緒困擾，可尋求專業醫師、心理諮商師或相關電話專線等管道求助。