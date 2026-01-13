善化警查獲四名泰籍女子持觀光護照 來台賣淫

善化警方現場查獲四名泰籍女子持觀光護照，來台賣淫。（民眾提供）

記者盧萍珊/善化報導

隱身市場巷弄民宅的色情工作室，標榜敢玩、單打、雙飛等玩法，吸引「老司機」上門，也因尋芳客常按錯住家門鈴露餡。善化警方蒐證多日，一舉查獲四名泰籍女子與一名嫖客，依社維法裁處，並交移民署遣返。

日前在「Threads」網路社群有網友留言，善化黃昏市場某巷弄出入複雜，疑似有外籍女賣淫，前來尋芳的嫖客誤按民眾住家門鈴，讓住家十分困擾，善化警分局獲悉後立即與移民署台南專勤隊組成專案小組蒐證偵辦，十二日持搜索票攻堅查緝到案。

現場查獲蘇姓嫖客及四名年約二十到三十八歲的泰籍女子，持觀光簽證來台，非法打工並逾期居留，並起出女僕裝及違法證物ㄧ批。據了解，取名「一本正精」的工作室主打敢玩、３Ｐ多種玩法，專挑工程師等職業為對象，每次收費在三千到五千元不等，網站還有教戰攻略，且有到府服務。

善化警分局長劉柏陞表示，色情性交易違反社會善良風俗，且影響住戶居住品質，將加強網路巡邏，掃蕩非法色情犯罪，以維護社會良善秩序，淨化轄區治安環境。同時也呼籲民眾對居住環境周遭如發現可疑人事物，請立即向警察機關通報或撥打一一０報案，共同守護家園居住安全。