善化農會好會賺 年終7至18個月 最高破百萬

台南善化農會。（圖／東森新聞）





年終獎金也是上班族們現在最關心的話題，台南的善化農會的年終至少七個月起跳，最高達18個月破百萬，尾牙抽獎則是人人有獎，抽的不是iphone17，就是名牌皮夾還有現金，開工紅包是一錢的金元寶，員工興奮的不得了，而彰化二林農會也發給百名員工六個月以上的年終獎金。

善化農會的尾牙活動請來歌手演唱，但是參加尾牙的員工心思全在現場要抽的獎品上面，因為有十支IPHONE17PRO、十多個名牌長夾，還有五萬到五千的紅包，47名員工人人有獎，還可以抽第二輪。

廣告 廣告

台南善化區農會員工：「第一次是抽到5千，第二次是2萬哇，以前有抽到這麼高的獎金過嗎，應該是今年最高。」

台南善化區農會員工：「那個牌名皮夾真的啊，還有現金那你這樣總價值是多少，應該差不多3萬多吧。」

尾牙的獎品讓人眼睛發亮外，更讓人眼紅的還有年終獎金，至少7個月起跳最高18個月，而春節後的開工紅包，還是一錢重的金元寶。

台南善化區農會總幹事楊耿榮：「主要是拉什麼業務，會拿到那麼高的年終，當然啊應該是放款的部分，因為我們農會主要的收益，也是靠信用部放款的部分，他如果在這一塊專注去努力，應該是他的年終獎金會更多，18個月年終獎金，大概可以領到多少錢，大概7位數上百萬。」

善化農會這麼有錢，賣自己的農特產品收益不錯外，最主要是南科園區帶動周邊地區房地產，工商貸款熱呼呼放款賺得多，除了善化農會，一樣賺得荷包滿滿的，還有彰化二林農會，因為二林中科園區進駐，吸引科技大廠員工移入，農會盈餘破億，上百名員工至少可以領，六月個月以上的年終，真的讓一般的上班族好羨慕。

更多東森新聞報導

年夜飯免下廚！ 量販搶「60億商機」推五星、米其林年菜

年終有望加碼！1月下旬3生肖財運旺 荷包變厚了

新／萊爾富福袋抽「台積電股票」！幸運兒秒抱回171萬

