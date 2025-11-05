善化鐵路立體化 串聯深綠捷運

南部科學園區帶動台南市善化地區發展快速，但因當地跨越鐵道的陸橋常塞車、事故不斷，地方積極爭取善化地區鐵路立體化。市府交通局5日表示，原以善化跨站式站房為改善方案構想，但考量捷運深綠線將與善化車站共構，當地發展動能有所改變，交通部已核定補助補充鐵路立體化可行性研究630萬元，預計明年4月完成期末報告。

台南市副議長林志展指出，善化地區的東西向交通，主要依賴善化站南北兩側的陸橋。其中，北側的光文陸橋前身為北仔店平交道，曾被評為全國5大危險平交道之一，雖於民國97年動工改建、110年完工啟用，但因通行動線複雜，時有不諳路況的駕駛走錯車道，加上車道狹窄、汽機車爭道也易生事故。

廣告 廣告

林志展說，111年8月交通部補助經費執行「台南鐵路立體化延伸至善化地區可行性研究」，計畫方案為永康段地下化、新市段高架化並往北移設新市站、南科及善化段平面改善等項目；但同年9月提送的期末報告指善化因市區無平交道，加上台鐵公司有營運需求，以改建場站為未來方向。

不過，該可行性研究以新市地區高架化為計畫方案進行後續審查，如欲評估善化地區改建場站則須另起一案，加上捷運深綠線DG21站鄰近台鐵善化站，評估時也將產生與捷運工程配合、開發等議題，為改善交通及台鐵、捷運共構聯合開發，創造善化站區的新發展，建議市府積極爭取善化地區鐵路立體化。

交通局表示，此案原以善化跨站式站房作為改善方案的構想，經地方民意反映仍有以鐵路立體化為改善方案的必要性，加上考量捷運後續將與善化車站共站，該局再向交通部申請補助補充研究鐵路立體化可行性經費，經交通部113年11月同意補助630萬元，該局已委外辦理評估作業，並於114年4月決標、5月審查工作計畫書，廠商10月已提交期中報告書，預計115年4月提出期末報告書。