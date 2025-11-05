善化鐵路立體化 可行性評估

副議長林志展關心善化地區鐵路立體化進度，交通局預計明年四月提出期末報告。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

捷運多線齊發，副議長林志展認為欲消除光文陸橋、大成陸橋，改善通行，台鐵與捷運深綠線共構應聯合開發，創造善化站區發展新核心，爭取善化地區鐵路立體化進度。交通局回應，考量捷運後續將與善化車站共站、當地發展動能改變，委外進行可行性研究，十月提出期中報告，預計明年四月提出期末報告書。

林志展說，光文陸橋前身為北仔店平交道，被評為全國五大危險平交道之一後動工改善，通行動線複雜，汽車駛錯車道、機車繞行，行人不便，且轉彎幅度大易生事故，鐵路若立體化，陸橋消失，區域交通串聯可改善。交通局回應，車站周邊會整體開發，創造善化站區全新發展新契機。

南科快速發展，住商強度攀升，停車需求增高，林志展要求完成善化區都市內停車場預定地徵收與開闢，解決停車問題，並應拓寬新市區區道南一四四線（光華街至南一三八線），主要是新市產業園區用地招租熱絡，南側主要聯絡道工程已完工，將園區與台甲線新化外環道連結，若拓寬南一四四線，相接台一線、台十九甲線，可再接區道南一三八線及區道南一七七線等。

另，出入安定工業區道路狹窄，大小車爭道，且大車無法迴轉只能倒車折返，要求拓寬增加迴轉道及工業區用地擴編。特色公園是市府重大政績，陸續推出各種主題，深受親子和青少年喜愛，目前國家標準著重遊戲場安全規格，卻普遍缺乏遮蔭及降溫設施，恐導致熱傷害，且特色公園偏重兒童，精力十足的青少年也缺乏戶外遊戲空間。