善化SPA藏非法選妃 遭警方與移民署聯手查獲

善化警分局聯手移民署專勤隊破獲非法應召站，逮獲六名從事性交易的泰女。（民眾提供）

記者盧萍珊/善化報導

善化分局轄內一家護膚ＳＰＡ會館在通訊軟體「Telegram」，還有網路論壇廣發宣傳「泰籍選妃」，針對南科新貴為主要對象，強調「每週換新」、店內泰妹「技術佳」為噱頭，藉此吸引男性上門光顧，善化分局攜手移民署專勤隊搗破非法應召站，逮獲蔡姓負責人及六名從事性交易的泰女，全案移送台南地檢署偵辦。

善化分局接獲檢舉，轄內這家護膚ＳＰＡ會館，以店內泰妹「女僕裝」、「技術佳」為噱頭，並可任由客人當場選妃，進行性交易，警方立即與移民署台南專勤隊組成專案小組蒐證偵查。

在檢方指揮偵辦下，專案小組直接攻堅，查獲三十八歲通緝中的蔡姓負責人、四十五歲姜姓職員，及六名分持觀光簽證非法打工、逾期居留的泰國籍女子，現場還查獲一名正在進行性交易的嫖客。

查獲的六名泰女年紀約在二十七歲至三十歲之間，每次收費一千七百元到二千五百元不等的全套性交易，現場也扣得帳冊、數百個保險套、數十瓶潤滑劑，還有第二級毒品安非他命、第三級毒品愷他命，不法所得現金三萬一千九百元等證物。

警詢後將通緝的蔡嫌與一名泰籍女子解送歸案，另蔡、姜二嫌依涉嫌違反刑法妨害風化罪、毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。另涉嫌從事性交易的五名泰籍女子及一名嫖客，警方則依違反社會秩序維護法從重裁處後，續由移民署專勤隊收容該六名泰女。