善團送暖 柯志恩李雅靜情義相挺

立委柯志恩（前右）與高雄市議員李雅靜（中）到鳳山代天府發放愛心物資給弱勢家庭。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽、王正平∕高雄報導

高雄市鳳山代天府慈善功德會十一日舉辦歲末送暖活動，立委柯志恩與議員李雅靜到場發放愛心物資給弱勢家庭，李雅靜感謝代天府捐贈一輛新車給華山基金會。

柯志恩感謝各界善心人士認捐愛心米、捐愛心專車；李雅靜也用行動支持，讓愛在寒冬持續傳下去。柯志恩隨後中午到蕭氏宗親會及雲高慈愛會，感謝其長期在高雄對醫療與地方的付出；也感念大家長年關懷弱勢，透過急難救助、清寒助學與喪葬濟助，嘉惠弱勢家庭和學生。

柯志恩日前也受邀和林園區二十四里里長和近二千名志工齊聚，慰勞大家過去一年的辛勞；與議員邱于軒、王耀裕、黃天煌等人感謝里長和志工的付出。

柯志恩近日也出席中鋼企業工會尾牙，感謝所有中鋼人的努力；另出席國際視光研討會，感謝所有驗光人員為國人提供專業服務；也到南高雄家扶中心、青溪婦女會和大家一起歲末聯歡。

翔鳳慈善關懷協會舉辦第二屆第一次會員大會暨「生命樹」清寒優秀學生獎助學金頒發典禮，氣氛溫馨隆重。（記者王正平翻攝）

另外，翔鳳慈善關懷協會十一日假寒軒飯店和平店舉辦第二屆第一次會員大會暨「生命樹」清寒優秀學生獎助學金頒發典禮，結合企業界、公益社團、善心人士加入「生命樹」助學金認養行列，氣氛溫馨隆重。

理事長陳秀鳳指出，協會成立以來秉持「在地關懷、扶弱濟貧、倡導善循環」初衷，從急難救助到清寒助學，從公益活動到藝文推廣，一步一腳印累積行動成果。