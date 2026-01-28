善報來得太快！烤魚店老闆「低頭餵浪貓」閃過死神 2秒後5公斤花盆從天而降

中國一名老闆因起身餵食流浪貓，奇蹟般躲過從二樓墜落的盆栽。（示意圖，由AI生成）

大難不死必有後福！中國貴州省貴陽市一名經營烤魚店的石姓老闆，於昨（27日）晚間險些糟糕空降落的花盆攻擊。當時他正蹲在店門口專心處理魚內臟，突然看見一隻常來覓食的流浪貓在旁徘徊。石老闆隨即起身準備魚雜投餵，沒想到才剛離開原位短短2秒鐘，一個重達5公斤的花盆竟從二樓樓頂垂直墜落，精準砸中他原本站立的位置，撞擊力道之大，直接將地上的不鏽鋼盆砸到變形。

意外而非人為！員工維修探照燈釀禍 「毛恩公」連續報恩一個月

這起驚險的意外隨後展開調查，證實並非惡意行為。原來是店內員工在二樓維修探照燈時，電線不慎勾住了旁邊的綠植盆栽，導致花盆失衡墜落。

石老闆事後心有餘悸表示，這隻流浪貓已經連續一個多月造訪店門口，他基於愛心，每次都會留下魚內臟餵食，完全沒想到當初小小的善舉，竟然在關鍵時刻救了自己一命。

善良有迴響！全網感動：好人有好報 老闆加碼蓋「防雨貓舍」報恩

這段監視器畫面在網路曝光後引發熱烈討論，網友紛紛感嘆：「這就是好人有好報吧」「善有善報」。

石老闆表示，他非常感謝這隻浪浪，目前已計畫在店門口搭建一座舒適的防雨貓舍，並宣布未來將長期開放店內的魚雜供周邊的流浪動物食用，讓這份正向的善意循環持續在街頭散播。

