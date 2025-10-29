善士捐下營上帝廟志工隊無障礙專車

行動不便的姜郭盡(中)捐贈神龜志工隊專車，協助行動不便者及長輩就醫，二十九日舉行捐車儀式。 (下營區公所提供)

記者盧萍珊∕營報導

支持下營上帝廟神龜志工隊善行，善心人士姜郭盡捐贈神龜志工專車，二十九日舉行捐贈，未來將提供行動不便者及長輩就醫接送服務。

這項贈車儀式二十九日上午十時在下營上帝廟舉行，包括下營區長李宗翰、上帝廟主委姜金利等人參加，捐贈者姜郭盡在家人陪同下親自出席，以自身行動傳遞愛與感恩的心。

姜郭盡秉持關懷弱勢、回饋社會的精神，慷慨捐贈一百五十八萬八千元購置無障礙專車一輛，專車內的無障礙改裝費用三十八萬九千元，則由上帝廟募集善款完成，充分展現社會各界對行動不便者的關懷與支持。

姜金利表示，神龜志工隊今年元旦成立，長期協助長者及行動不便者就醫接送，服務深獲地方好評。姜郭盡因受過志工隊協助，深受感動，委託兒子代為購車捐贈，以實際行動感謝廟方與志工隊的照顧，期能讓更多長輩受惠。

下營區長李宗翰表示，儘管姜郭盡行動不便、心卻充滿善念，將個人困境化為助人的力量，是社會的典範；同時也肯定上帝廟及志工隊長期投入地方公益，展現宗教與社會服務並行的力量。