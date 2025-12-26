《善宰》女星新劇翻車！CG崩壞挨轟老套「像中國短劇」演技也被批

記者陳宣如／綜合報導

隨著電視劇《背著善宰跑》熱度持續延燒，金惠奫的下一部新劇《雖然從今天開始是人類》一曝光就掀起話題，尤其最新預告與劇照一出，網友立刻炸鍋，直呼CG效果「好土，像中國短劇」，質疑畫面質感不足，讓人難以投入劇情，尚未正式播出就引發熱烈討論。

最新韓劇《雖然從今天開始是人類》由金惠奫與朴所羅門擔綱主演，近日話題不斷。（圖／翻攝自SBS）

這部劇由金惠奫與朴所羅門主演，劇情圍繞一隻害怕成為人類的九尾狐，與過度自戀的足球選手之間，從互相嫌棄到逐漸萌生情感的故事。奇幻元素與浪漫喜劇交織，但CG效果一曝光仍在韓網引起激烈反響。有網友直言「CG好令人上火」，也有人狠批「尾巴乾脆做實體道具不是更自然嗎」、「看起來好土，像中國影音短劇」，甚至吐槽「這質感像90年代」、「太老套了，跟我小時候看的兒童劇一樣」。部分自稱相關產業的網友分析，這種CG水準多半與「預算不夠、時間太緊，或導演沒有明確指示」有關。

新劇《雖然從今天開始是人類》CG效果被酸老土。（圖／翻攝自YouTube @SBS Catch）

除了特效，演員表現也成為討論焦點。有網友認為女主角金惠奫「演技令人好有負擔」、「聲音聽起來很難聽」，但另一派粉絲則力挺，表示「這劇也太可愛了，我相信惠奫！」、「等這部劇紅了一切都會好起來的，我會持續關注並支持金惠奫」。

金惠奫被網友批評演技和聲音。（圖／翻攝自YouTube @SBS Catch）

不過，討論並非全是負面聲音，也有網友認為這部劇走輕鬆搞笑路線，本就不必追求電影級特效。「劇情感覺很好玩，好期待」、「雖然CG有點尷尬，但金惠奫演的愛情喜劇都很好看！」甚至有人笑說「這種搞笑風格反而更有趣」。不少粉絲也迫不及待，希望劇組能趕快播出，好讓大家親眼看看劇情表現，整體網路討論呈現出明顯的兩極聲音。

