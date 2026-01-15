《善宰》邊佑錫遭黑粉「病態攻擊」！公司強硬出手提告：絕不和解

記者陳宣如／綜合報導

近日，因主演夯劇《背著善宰跑》人氣急升的韓國男演員邊佑錫，捲入網路上大規模的惡意攻擊風波，其所屬經紀公司Varo娛樂於13日正式對外公開嚴正聲明，宣布將採取法律行動，對散布誹謗、造謠與人身攻擊的網友進行追究。這一舉措被外界視為對黑粉的「強硬反擊」。

邊佑錫近期遭到網路上大規模的惡意攻擊。（圖／翻攝自X平台 @VARO_ent）

Varo娛樂在聲明中指出，公司已利用內部監控系統完整蒐集證據，並正式委任韓國知名律師事務所「律村（Yulchon）」處理，將包含刑事訴訟在內的各種法律手段納入行動計畫。聲明中明確表態：「對於損害藝人名譽或權益的行為，絕不寬容或進行和解，將依法嚴正處理。」公司也提醒，網路上不實的推測與誇張內容可能對藝人造成二次傷害，因此未來將持續監控並採取必要法律措施。

邊佑錫所屬經紀公司13日發布嚴正聲明控告黑粉。（圖／翻攝自X平台 @VARO_ent）

這一消息迅速引發韓國網路社群與論壇熱烈討論，網友多半表達支持Varo娛樂公司的決定。有網友評論表示，邊佑錫近期受到的攻擊不只是零星留言，而是有人在各大社群平台組織性散布負面訊息、惡意影片及虛假標籤，對他的形象造成顯著影響。另有粉絲指出，即使是在邊佑錫的公開慈善活動或捐款新聞下，也有人刻意發表惡評，顯示部分黑粉行為已達「病態」程度。

近期有網友惡意散播邊佑錫相關負面、不實資訊，對其形象造成影響。（圖／翻攝自X平台 @VARO_ent）

此外，也有網友與粉絲指出，Varo娛樂的法律聲明內容並未指名任何藝人，只是強調將保護旗下藝人權益。然而，由於邊佑錫近期在網路上遭受的攻擊特別集中與嚴重，外界普遍認為此次行動與他的近期風波相關。公司旗下除了邊佑錫外，還有去年出演《暴君的廚師》爆紅的李彩玟、演出《太陽的後裔》男二的晉久，以及電影《寂寞佔線中》女主角孔升妍等知名演員。

