「善帶來更多善」黃暐瀚談311援日：68億捐款改變台日關係

在最新一集《暐瀚觀點》中，資深媒體人黃暐瀚以「善的循環」為題，回顧台日關係自311大地震後逐漸走向深厚友誼的歷程。他指出，2011年日本發生311大地震後，台灣在第一時間伸出援手，不僅政府將原本外交部編列的30萬美元加碼至新台幣1億元，民間捐款更累積達68.4億元，成為全球捐輸日本最多的國家之一。

然而，黃暐瀚提到，當時日本政府在感謝名單中未點出台灣，甚至刻意將台灣與中國並列，引發台灣社會強烈不滿。直到日本自民黨議員古川禎久在國會質詢時，要求首相野田佳彥必須向台灣正式表達感謝，才促成日本政府首度在國會公開感謝中華民國台灣的援助。

他進一步指出，民間的感謝行動，也促成官方態度全面轉變。隔年311追思會，日本首次邀請台灣代表上台獻花並以唱名方式致意；2013年世界棒球經典賽在東京巨蛋舉行時，日本球迷更自發高舉「感謝台灣」、「台灣加油」手牌，象徵著台日友誼在災後迅速升溫。

節目中也回顧，新冠疫情期間，日本在多年累積的善意交流基礎上，向台灣無償提供AZ疫苗，再次展現彼此在關鍵時刻互相支持。黃暐瀚表示，無論是面對地震、疫情或其他困境，「善可以帶來更多的善」，台灣在國際重大災難中的慷慨援助，包括2008年汶川地震捐出70.5億元，都是全球最高，足以展現台灣的溫暖與力量。

他強調，台灣是一個「熱心、堅毅、願意幫助人的國家」，更鼓勵社會持續傳遞善意，展現「Taiwan Can Help」的精神。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《暐瀚觀點》！

