善待動物組織推「進籠賺錢」 民眾體驗母雞一生直呼：非常痛苦

善待動物組織（PETA）5日在高雄中央公園捷運站出口外舉辦「體驗母雞的一生」行動，透過模擬蛋雞飼養環境，邀請民眾親身走入籠子，感受母雞日復一日被限制行動、無法伸展翅膀與轉身困難的生存處境。

現場設置的體驗籠空間狹窄，要讓參與者實際感受高度擁擠與行動受限的不適感，只要願意走進仿照蛋雞籠打造的狹小空間，靜待1分鐘，即可獲得50元參與鼓勵金。

善待動物組織倡議專員陳俊甫表示，人們日常生活中很少看到人類被囚禁在籠子裡，因此往往忽略動物長期遭受的處境，但對蛋雞而言，被關在狹小籠舍中卻是一輩子。他指出，希望透過活動，讓社會大眾看見動物所承受的苦難，進而在飲食與消費選擇上做出改變。

多位參與體驗的民眾在進入籠中後，紛紛直呼：「好擠」、「很不舒服」。徐姓民眾分享，實際體驗後才發現連轉身都困難，什麼事情都做不了，感覺非常痛苦。他表示，若大型動物長期被關在這樣的空間裡，一定更加難受，自己平時有飼養貓咪，也因此更加認同不應將動物長時間關在狹小籠中。

