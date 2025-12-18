（圖／賴清德臉書）

賴總統去陸配麵店捧場，引起兩岸口水戰，大陸國台辦在17日的記者會上批，這是玩兩面手法；陸委會則回應，大陸勿把陸配當政治議題操作。無論如何，賴總統看望陸配，至少踏出正確的第一步。要維持台海現狀，就從善待陸配及大陸人民做起。

在宣布「守護民主台灣國安行動方案」後，或許有外部壓力及其他因素，賴清德先宣示中華民國寫在憲法不必改名，台灣沒必要獨立，近日更前往「開封包公府私房麵館」大啖招牌麵，陸配老闆郭明華靠此撐起一家4口。賴說，郭老闆的故事，說明台灣是一個多元、開放的社會，只要認同台灣，就是這個國家的主人。

被解職的花蓮陸配、富里鄉學田村長鄧萬華何嘗不是賴清德口中「愛台灣、認同台灣」的主人？她照顧漸凍人老公無怨無悔，就算她想放棄大陸國籍，拒絕兩國論的大陸也不會讓她放棄。所幸陸委會稱，如果宣誓等其他方式的法律效果能有所確定，不是不能討論。

賴清德如果肯定郭明華，那沒有理由不肯定鄧萬華，作為中華民國總統，何苦為難國民？或可利用拜訪陸配為契機，讓陸配就任民選公職須附放棄大陸國籍證明，可透過宣誓或具結等方式解套。

與此同時，近期台大畢業的陸生籌組「台大陸生校友會」，盼能連結兩岸；輔大13日則在百年校慶之際，舉辦僑陸校友回娘家活動。懷念「台灣最美的風景是人」成為這些畢業陸生與台灣的情感連結。

賴清德肯定陸配是正確的一步，期待政府能放大格局，善待陸配、陸生乃至台商，他們都愛台灣，期盼兩岸好，台灣才會好。