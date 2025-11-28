善待身邊的小草／董建華

董建華

有一次回老家，一位親友向我傾訴：“腰部長了蛇斑瘡，在醫院花了幾千元也沒治好，後來聽說我們當地一位農民擅長治這種病，去了之後，他幫我塗上一種草藥，這種草藥好神奇喲，塗上去不久，腫痛就消失了，現在我需要一周去一次，遺憾的就是他家地勢偏僻，不通公路，去一趟要三四個小時。”

我們正談著話，見兩歲的侄女溜到親友家門前的路邊，我急忙跑過去抱她，在回來的路上，見親友家門前坎下的石頭縫中，長滿了龍須草，我順手拔了幾根，回來遞給這位親友：“治蛇斑瘡最好的草藥就是龍須草，你門前這麼多，為何要捨近求遠呢？”

他聽說後，將信將疑地將龍須草放到嘴中嚼爛，塗到傷口處，過了一會兒說到：“塗上去後的感覺和那位農醫給我塗的藥的感覺一模一樣。”

我哈哈大笑：“我敢肯定，他給你塗上去的就是這種龍須草。”

後來，這位親友認識了家門口的龍須草，不再跋山涉水去求醫了，不僅在家輕輕鬆松治好了蛇斑瘡，而且還幫忙治好了周圍好幾位鄰居的這種病。

去年春節再次回到老家，這位親友感謝我幫忙指點蛇斑瘡的治療辦法，我笑著說：“我沒幫你治病，幫你治病的是你門前的龍須草，只不過你以前不認識它，沒在乎它，經過我指點後，才發現它的重要價值。”

親友的妻子在一旁也搭話道：“你說得對，他以前還抱怨門前這些草長著影響環境，時不時將他們清理掉，幸好這種草生命力旺盛，才沒被他拔乾淨。”

我也哈哈大笑：“你四處尋求名貴藥材，沒想到卻忽略了身邊小草的藥用價值。”

有一所學校，操場外修公路隧道時，將大量的石頭堆放在學校操場上，不僅影響了學校正常的體育教學，也影響著學生的生命安全，校長為此經常找上級領導訴苦，但這些石頭沒有其他更好的地點堆放，上級領導也只好好心安撫，並要求校長在學校加強安全管理，等路修通了再想方設法清除這些亂石。

後來一名從這所學校畢業的學子在外地打工回來，路過學校門口，見到滿操場的石頭，興奮得連家都沒回，直接找到校長：“我來處理這些石頭，每年還給學校四千元的過路費。”

校長欣喜地說：“要什麼錢，只要將這些石頭早日清走，我就謝天謝地了。”

這位學子還是堅持和學校簽訂了合同，第二天就帶著機械設備和工人進駐學校操場，將這些石頭粉碎成大小差不多大小的小石塊，賣給建築隊，因為這些岩石堅硬、乾淨，是鋪路和打地平的上等建築材料，一經開發，就供不應求，本來在外打工傷痕累累、身心疲憊、債臺高築的這位學子，竟然在母校操場找到了發財的機會，不到一年就成了百萬富翁，校長做夢都沒想到，他眼中的這堆亂石，竟然意外幫這位學子圓了發財夢。

還有一所學校，校長非常注重學校教學品質的提升，為了尋找提高教育品質的良方，校長不遠萬裏，從千裏之外的一所名校花鉅資請來一位名師給老師做關於提升教育品質的報告。

在主席臺上，這位名師引經據典侃侃而談，老師們也聽得聚精會神，對名師佩服得五體投地，還成立學習小組，消化、學習、踐行名師的報告。

後來一位年輕老師在網上翻閱，不經意間發現名師報告中的很多內容引用的素材，就是自己學校內一位普通老師發表在報刊雜誌中的文章。他將這一發現報告給校長，校長還不以為然地說：“你肯定看錯了，我們學校老師的能力，哪個我不知曉，能寫出這麼高水準的論文，還需我千里迢迢去請外援？”

年輕老師不依不饒，將文章下載下來，送給校長看，校長才發現自己身邊他從沒正眼看過的一名普通老師，竟然教研成果碩果累累，又仔細研究，發現這麼多年來，這位老師的教學業績也年年突出，只不過以前過於自信，忽略了身邊普通老師的存在價值。

有一句成語叫“熟視無睹”，很多時候，我們自以為對身邊的這些“小草”非常熟悉，以至於熟悉到了不屑一顧的地步，當我們想盡一些辦法高攀、苦苦尋求我們自認為高貴的人和物時，卻容易忽略我們身邊“小草”的魅力和價值。如果我們能時不時低下頭來，看看我們身邊的“小草”，欣賞他們、善待他們、理解他們、重用他們，可能我們的善意之舉，竟然發現身邊一些不引人注意的“小草”，卻有著參天大樹一樣的高貴價值。