善心人士協辦單親母後事 總統教育獎得主耿美琪將告別化為生命力量

港和國小榮譽會長薛煒立、小港高中榮譽會長陳峯仕、太平國小副會長邱鈺結、鳳林國小榮譽會長蔡博如、佛公國小榮譽會長葉正輝、明義國中榮譽會長李浩彰、小港區長周益堂、中山國中榮譽會長夏華均(後排左至右)，以行動串起善意，成為耿美琪(前方)最溫柔也最有力量的陪伴。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 高雄單親母親小萍(化名，55年次)近日安然捨報，84年次的女兒、總統教育獎得主耿美琪長年以輪椅代步，獨自陪伴母親走完最後一段路，在善心人士串聯下，趕在今(28)日出殯前前一週內，整合塔位費用與骨灰罈捐贈，讓逝者「有個安穩的家」，讓生者能專心道別。接下來由家長會與合作單位媒合「生命教育」分享場次，安排校園、社區與企業ESG/CSR講座，協助耿美琪逐步走出悲傷、建立可持續的生活支點，並建立跨校與跨單位的生命教育合作網絡，讓耿美琪的生命故事成為教材，也讓社會的善意能被制度化、被傳承。

耿美琪是國立高雄科技大學資訊管理所碩士，並取得電腦軟體應用丙級證照。家裡早年經營家具店，7歲時的某天半夜，突如其來的一場無名大火，燒掉幾乎所有資產。一夜之間，家境從小康變成負債，全家頓時陷入經濟困境。年幼脊髓損傷的她，除了下肢功能完全障礙，不能行走以外，還合併腸胃功能異常、泌尿道功能異常等其他後遺症。她不屈不撓的生命故事，感動周邊無數人，讓她在2013年唸高中時就獲得總統教育獎。

這次為了讓耿美琪的母親能在輪椅通行便利、家屬可長久追思的塔位安穩安放，在一起永續科技股份有限公司創辦人、全國及高雄好人好事代表、國際獅子會300E-3區第三分區主席薛煒立，於一週內發起串聯行動，並在公私協力下，由小港區長周益堂見證，協同高雄市關聖帝君弘道協會與地方志工，昨天透過左營文武聖殿及薛煒立與友人完成塔位費用與骨灰罈捐贈，台灣愛心公益骨罐捐贈中心協會善意以流程落地、把關鍵時程趕上，讓家屬得以在出殯前完成安置，也讓耿美琪的母親得以「有個家」，讓女兒能安心道別。

薛煒立表示，自己長年以「在一起」的精神投入公益串連與永續行動，此次更以好人好事身分與各界夥伴動員資源，「救急，是把眼前的洞補起來；救未來，才是把路鋪出來。我們用一週時間把塔位與骨灰罈的缺口補上，讓媽媽可以放心離開；接下來，我們要讓美琪有機會把生命故事說出去，把曾經接住她的溫暖，傳遞給更多孩子。」

周益堂指出，這次行動展現地方社會安全網在關鍵時刻的整合能力，「公部門的角色不只是轉介，更要在時間最緊、家屬最無助的時候，把民間善意接起來、把程序跑起來。看到家長會長們也在靈堂主動加入、接下後續生命教育的媒合工作，讓善意不止於一次性的援助，而能走向長期陪伴。」

左營文武聖殿主委陳正誠表示，文武聖殿接獲薛煒立的發起後隨即響應，「薛煒立也是左營文武聖殿興建委員會的重要成員，他一通電話，講的不是口號，而是很清楚的需求與做法。我們能做的，就是在最需要的時候把力量補上，讓逝者得安穩、讓生者有路可走。」

家長會長代表也表示，將協助安排耿美琪走入校園分享生命教育，「孩子的生命教育不只在課本，而在我們怎麼做。今天我們在靈堂承諾接棒，就是希望讓媽媽放心，也讓美琪在失去至親後，仍能被社會接住，並把愛傳下去。」

耿美琪說，她與母親多年相依為命，「我坐著輪椅，媽媽長期臥病在床，我們彼此照顧、彼此陪伴、彼此撐著過每一天。」母親離世後，她一度感到無助與徬徨，但在最沒有力量的時刻，來自各方的善心接住了她。她感謝所有伸出援手的人「因為您們的幫忙，媽媽在生命圓滿之後，不必再漂泊，能有一個安穩的『家』。這不只是物質上的協助，而是在我最脆弱的時候，給了我繼續走下去的力量。謝謝您們在我最黑暗的時候，為我點了一盞燈；願這份善意，在世界某個角落繼續被傳遞。」

耿美琪雖然生命旅程走來不是那麼的平順，但一路卻遇見了很多貴人天使，其中一位就是她的表姐，為了讓她更可以覺察到自我價值，從她20歲開始，每一年的生日禮物固定送她一趟旅程，全額贊助她到國外旅行，學習一個人如何克服肢體障礙，開著電動輪椅去海外獨旅，從機場輪椅托運的申請、無障礙飯店的預定、無障礙交通的安排等，都靠自己獨自完成。每一次的旅行，耿美琪都為自己生命自傳增添新篇章，接受不完美，學會成長，找尋到存在意義。即便行動不便，也能自己一個人到海外旅行、看表演、與世界各地的人交朋友，以文字和影片方式紀錄下一切，透過自媒體經營與演講分享，鼓勵每一個人都能把握築夢的機會。

因為長期脊損關係，耿美琪確診「神經性膀胱炎」，反覆的泌尿道系統感染，不斷進出醫院，不斷使用抗生素，在大部分抗生素皆產生抗藥性後，增加敗血症發生機率，醫生曾診斷她的生命只有16年的光陰，隨時可能與世界告別，但她一直堅持盡自己最大的力量，希望在有生之年幫助更多的人，2021年參加了高雄市政府勞工局舉辦的身障演說家培訓計畫，成為一位生命教育勵志講師，用自己的故事帶給他人溫暖。

她多次結合自己資訊管理的背景，開課教導身障朋友電腦、手機的相關知識技巧，讓他們也能擁有一技之長。2022年榮獲「信義房屋全民社造行動計畫」補助，號召身邊夥伴，一起用自媒體經營的專長，拍攝影片上傳社群媒體邀請社會更加認識與同理身障朋友。擔任「鴻海教育基金會星光計畫」一對一線上課輔志工老師，為弱勢學生加強課業，希望將溫暖一點一滴蔓延。「有了勇氣，才可以成為那個自己喜歡的模樣，希望陪伴大家一起，踏出做自己的勇氣。」耿美琪說。

目前塔位費用與骨灰罈捐贈已完成，協力團隊不只救急、更要救未來，後續將把焦點轉向「生命教育」媒合，協助耿美琪以自身生命歷程走入校園與社區分享，讓她把告別轉化為力量，讓支持可持續、讓她的人生能有著落，並進一步建立跨校與跨單位的生命教育合作網絡，讓耿美琪的生命故事成為教材，也讓社會的善意能被制度化、被傳承。各級學校、家長會、企業ESG/CSR單位、社福與宗教團體，願意邀請耿美琪進行生命教育課程或分享活動，歡迎與「在一起永續科技」聯繫：claire@joinit.com.tw，將由專人協助轉介與安排。

趕在美琪母親出殯前夕，在一起永續創辦人薛煒立(左一)完成公益捐贈，並已為後續生命教育妥善安排。 圖：孫家銘翻攝