善心人士捐新北百萬獎助學金 勉勵清潔隊員子女勤學逐夢





新北市環保局昨（28）日舉辦「新北市政府環境保護局所屬清潔隊晨飛獎學金及急難救助金」捐款暨頒獎儀式，感謝善心人士陳輝先生及陳念平先生慷慨捐助，以實際行動長期關懷基層清潔隊員及其家庭，展現社會溫暖與善的循環。

環保局指出，「晨飛獎學金及急難救助金」由陳念平先生秉持回饋社會初心，以其父親陳輝先生（別號晨飛）名義捐贈。陳念平先生家庭長年投入教育與文化推廣，父親陳輝先生為台北市傑出市民，致力於國畫及剪紙、花燈、中華插花等傳統藝術之發揚，影響遍及國內外；母親陳碧芳女士同為台北市傑出市民，曾服務台北市立松山國小逾40年，退休後持續投入海外文化巡迴教學，致力藝術教育與文化扎根。

陳念平先生秉持家族關懷社會、培育後進之理念，平日深刻感受到清潔隊員在第一線維護環境、風雨無阻的辛勞付出，鑒於新北市民人數逾400萬，為全國人口最多之直轄市，清潔隊員肩負之服務責任與工作壓力尤為沉重，因此自114年起捐助新北市清潔隊新臺幣100萬元，並承諾連續4年捐款，作為清潔隊員子女就學獎助金及家庭遭逢變故急難救助金，為辛苦的清潔隊員提供堅實後盾。

環保局長程大維代表市府致贈感謝狀，表達誠摯謝忱，本次晨飛獎學金共7名學生獲獎，皆為本市清潔隊員就讀於國內公私立大專院校學士班及專科班之子女，學業成績優異，學期成績均達80分以上且品行良好，經審核通過後由程大維局長親自頒發獎狀及2萬元獎學金。

獲獎的永和區清潔隊邱朝榮隊員女兒邱子珊同學說，雖然父親擔任清潔隊員工作時常早出晚歸、默默付出，腳踏實地的精神讓她深刻感動，也常提醒自己「只要踏實前行，付出終會被看見」，因此更加勤奮學習，並將這份榮耀化為持續精進的動力。

板橋區清潔隊林巨樹隊員兒子林建緯同學說，父母的辛勤與自律深深影響自己，讓他在求學路上始終保持努力不懈的態度，期許未來善用所學、回饋社會。

程大維局長表示，清潔隊員是長期在第一線守護環境的無名英雄，感謝晨飛獎學金及急難救助金協助，肯定清潔隊員的付出，也展現公私協力共同照顧基層人員的正向力量；未來將持續結合社會資源，完善各項照顧措施，讓清潔隊員無後顧之憂，安心為市民提供優質服務。

