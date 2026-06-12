善心企業協會捐保護貼 守護龍安國小學童視力

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科技公司攜手愛心協會捐贈電腦護膜，龍安國小學童更能安全使用電腦。（龍安國小提供）

（另開新視窗）

記者陳華興／桃園報導

賜安福愛心協會袁慧心理事長攜手陳中威膜力威數位科技於十二日捐贈一批高規格藍光螢幕保護貼，提供桃園市龍安國小學童繪圖班電腦使用，透過實際行動守護國小學子視力健康。

袁慧心理事長表示，龍安國小學童因學習繪圖眼晴長期暴露在螢幕藍光環境下，視覺疲勞造成學童健康問題。電腦貼上藍光保護貼可有效守護學子的眼晴降低長時間使用帶來的負擔。

陳中威表示，此次捐贈的膜力威藍光螢幕保護貼產品是通過TUV德國萊因護眼認證，並取得SGS與Intertek國際檢測認證，同時擁有三國專利技術，屬高規格護眼產品。抗藍光保護貼除可降低高能藍光直射外，也有助提升畫面對比敏感度，使文字與影像辨識更清晰，減少眼睛長時間聚焦所造成的疲勞感，對國小學童在學習電腦繪圖上，是非常實用的眼晴健康保護工具。

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龍安國小錢善盈校長表示感謝桃園市賜安福愛心協會袁慧心理事長及膜力威數位科技有限公司陳中威總經理熱心捐贈平板保護貼，為學生數位學習增添一份貼心保障。透過減少螢幕眩光與反射，有助降低眼睛疲勞，守護學童視力健康，讓孩子在科技學習的同時，也能擁有更舒適、安全的學習環境。

電繪班李彥龍老師、陳怜如老師表示，龍安電繪班學生因課程學習需求，使用 iPad 進行數位創作的時間相較於一般手繪創作學生更長。因此，在提升數位藝術技能的同時，如何保護學生的視力健康也成為我們十分重視的課題。