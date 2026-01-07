善心匯聚偏鄉照護 40萬元復健器材助力新北身障機構

永耕醫院副院長許瓊文（左二)和愛維主任簡美婷（左一）回贈感謝牌給蔡吉隆董事長（右二)。（圖：新北社會局提供）

▲永耕醫院副院長許瓊文（左二)和愛維主任簡美婷（左一）回贈感謝牌給蔡吉隆董事長（右二)。（圖：新北社會局提供）

圓融行善團持續串聯社會善心力量，團長許誥於今（七）日媒合善心人士謝坤樹及蔡吉隆，捐贈總值四十萬元的復健醫療器材，予八里愛心教養院及愛維養護中心兩家身心障礙機構，為位處偏遠山區院生補足所需復健資源。

今捐贈由新北社會局副局長許秀能、永和耕莘醫院長照副院長許瓊文、八里愛心教養院長劉文湘及愛維養護中心主任簡美婷等代表受贈。許秀能表示，兩家機構院生多為重度以上、生活無法自理及行動不便的身心障礙者，其中八里愛心教養院亦收容腦性麻痺、需長期乘坐輪椅者；愛維養護中心則照顧多名重障重癱、需全天候照護的院生，多數家庭經濟弱勢，對復健與醫療器材需求殷切，仰賴政府補助與社會資源支持。

捐贈器材包含跑步機、溝通輔具、氣墊床、牙科固定板、電動床及油壓升降沐浴床等多項設備。劉文湘指出，復健訓練對於維持院生體能與關節活動相當重要，透過治療師協助及專用跑步機的穩定訓練，有助延緩肢體退化，提升整體身心健康。

永和耕莘醫院副院長許瓊文及愛維養護中心主任簡美婷表示，油壓升降沐浴床不僅能協助重癱院生安全洗浴、促進血液循環，可有效減輕照服人員的照護負擔。圓融行善團長許誥表示，謝坤樹及蔡吉隆長年投入公益，事業有成後積極回饋社會，得知機構急需特殊規格復健器材，便立即合力捐助，希望為身障朋友打造更友善、安心的照護環境。