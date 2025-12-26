善心匯集 捐贈服務專車與機車挹注偏鄉教育

善心匯集捐贈澎湖縣政府，服務專車及機車。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕官方資源有限、民力無窮！澎湖民眾胡志郎先生、胡艷秋女士、黃小睿及其家屬秉持回饋鄉里的善心，共同捐贈1部服務專車，另有高雄善心人士陳道有先生、黃梅貴女士秉持回饋社會與關懷教育之心，捐贈機車2部予教育處特殊教育專業團隊至校園服務使用，今(26)日舉行捐贈儀式，澎湖縣長陳光復頒贈感謝狀。

此次捐贈儀式在澎湖縣政府廣場展示並舉行。專車由胡志郎家屬黃小睿代表捐贈，機車2部由陳道有、黃梅貴家屬蔡季恩代表捐贈，由縣長陳光復代表受贈，教育處等人員到場觀禮，共同見證這項充滿關懷、令人感佩的捐贈行動。

專車捐贈者家屬黃小睿表示，家族秉持「守護孩子，就是守護澎湖未來」的信念，源於感念外公當年行醫不辭辛勞、奔走鄉里的奉獻精神。深感特教專業服務之迫切，決定捐贈專車，將這份情懷轉化為具體助力，讓專業資源深入基層，守護學子獲得公平優質的照顧，讓這份跨世代的守護情誼永續傳承。

機車捐贈者家屬蔡季恩表示，陳道有先生與黃梅貴女士長期關注特殊教育推展與學生學習需求，盼能以實際行動支持教育現場；此次捐贈機車，期望協助專業團隊能便捷地前往各校提供支持服務，讓資源更貼近教學現場需要，進一步提升特殊教育學生在校學習與參與。

善心人士捐贈汽機車，將服務偏鄉學校。(記者劉禹慶攝)

